قارئ يستغيث بـ صدى البلد:أبحث عن أسرة فتاة أصيبت بحادث أفقدها الذاكرة

أرسل القارئ محمد فاهيم يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن اسرة فتاة بعد ان أصيبت في حادث أفقدها الذاكرة.

وقال فاهيم في استغاثته: هذه البنت تم العثور عليها في حادثة بمركز العياط وفاقدة الذاكرة ولا تستطيع تذكر أي شيء. من يتعرف عليها أرجو التواصل علي الأرقام الآتية 01128372800، 01116450015.



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