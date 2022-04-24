"في حب مصر نلتقي" سلسلة ندوات توعوية لطلاب جامعة الزقازيق

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سلسلة ندوات توعوية تحت شعار "في حب مصر نلتقي" لطلاب وطالبات كليات الجامعة .

وأكدت الدكتورة جيهان يسري، أن تنظيم الندوات يهدف إلي محاربة الأفكار غير السوية التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري ، وكيفية مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب في مصر والمنطقة وترسيخ قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

وأشارت نائب رئيس الجامعة، إلى أن برنامج الندوات يتم تنظيمه ضمن أنشطة وفعاليات وحدة مكافحة التطرف الفكري بالجامعة، وأقيمت الندوة الأولى بكلية التربية الرياضية بنات بإشراف وحضور الدكتور محمد عيد عتريس مدير الوحدة ، والدكتور على عبدالمنعم نائب مدير الوحدة تناولت عدد من المحاور حول تصحيح المفاهيم المغلوطة والخاطئة لدي الشباب وآليات مواجهة التطرف الفكرى لدى الشابات غير السويات فكرياً ، بالإضافة إلى ما جاء عن مصرنا الحبيبة فى القرآن والسنة ودور أبناءها فى الحفاظ عليها.