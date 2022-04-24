إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك بطريق أبو شميس بدائرة مركز الحسينية محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين الي مستشفي الحسينية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك بطريق أبو شميس بدائرة مركز الحسينية، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.
تم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة ورفع أثار الحادث وتسير الحركة المرورية.