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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالقوة الضاربة .. إيهاب جلال يُعلن تشكيل بيراميدز لملاقاة مازيمبي بالكونفيدرالية

بيراميدز ومازيمبي
بيراميدز ومازيمبي

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لنادي بيراميدز، التشكيل الرسمي لفريقه أمام مازيمبي، في مباراة إياب دور ريع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

وغادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مقر فندق إقامتها بمدينة لوبومباشي في الكونغو، متوجهة إلى ملعب مازيمبي استعدادا لخوض مباراته أمام نادي مازيمبي في المواجهة المهمة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة عصر الأحد على استاد نادي مازيمبي بمدينة لوبومباشي في إطار لقاءات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وعقد الجهاز الفني محاضرة مع اللاعبين لإعلان تشكيل المباراة وخطة اللعب التي سيخوض بها اللقاء في ظل أهمية كبيرة لتلك المواجهة الهامة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية لحجز بطاقة التأهل للدور نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي ورئيس البعثة على تحية اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب المباراة وطالبهم بضرورة الفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة القارية.

بيراميدز ومازيمبي تشكيل بيراميدز الكونفيدرالية إيهاب جلال

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