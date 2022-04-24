عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 91 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية بالدقهلية للتحقيق

مبنى محافظة الدقهلية
مبنى محافظة الدقهلية

قرر  محافظ الدقهلية إحالة 91 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون اذن للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مركزي نبروه وتمي الامديد الاسبوع الماضي .

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور  تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 85 من العاملين بوحدات طب الاسرة في كل من قري ابو ياسين ومنشأة السلام والخمسة والميهي وبمستشفي تمي الامديد المركزي، كما يشمل عدد 3 من العاملين بمراكز شباب قري تاج العز والميهي بمركز نبروه ومن مركز شباب قرية الخمسة بمركز تمي الامديد هذا بالاضافة الي عدد 3 من العاملين بالادراة والوحدة البيطرية بصدقا بمركز تمي الامديد، كما تقرر احالة مسئولي مراكز شباب كلا من قري كفر الجنينة ودميرة القديم بمركز نبروه للتحقيق لوجود مراكز الشباب المذكورة مغلقة اثناء مرور حملات التفتيش في المواعيد الرسمية للعمل.

ووجه محافظ الدقهلية وكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والطب البيطري والشباب والرياضة   لسرعة اتخاذ  اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار اليه..

الدقهلية محافظ الدقهلية الوحدات البيطرية نبروه تمى الأمديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

مطلعش لاسلكي.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضرب اليوتيوبر نقششة

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

اتصال عاجل بين زيلينسكي وأردوغان.. تفاصيل

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

عراف أفريقيا.. نبوءة موسيماني تتحقق وصن دوانز يودع دوري الأبطال

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

ترشيحاتنا

ما هي الأمانة التي أبت السموات والأرض حملها ؟ علي جمعة يجيب

أبناؤنا في الخارج... تعليمات هامة بشأن الامتحانات.. تعرف عليها

مدبولي يستعرض المشروعات المقترح تنفيذها بين جهاز الخدمة الوطنية وشركات خاصة

إيلون ماسك يسجل 3 شركات جديدة لمحاولة شراء تويتر

ماكرون أم لوبان ..نسبة الإقبال في إعادة انتخابات الرئاسة الفرنسية 26.41%

شوبير مستنكرا الهجوم علي الأحمر:هو الأهلي خرج من بطولة أفريقيا ولا إيه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

فيديو

رأي أيمن سلامة في ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وإيناس الدغيدي.. فيديوجراف

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

شيرين متقلبة وعمرو دياب هضبة.. أراء وائل جسار في زملائه بالوسط الفني

خفة دم وتشويق.. طرح برومو فيلم «زومبي» لـ على ربيع |فيديو

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ