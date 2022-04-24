إحالة 91 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية بالدقهلية للتحقيق

قرر محافظ الدقهلية إحالة 91 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون اذن للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مركزي نبروه وتمي الامديد الاسبوع الماضي .

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 85 من العاملين بوحدات طب الاسرة في كل من قري ابو ياسين ومنشأة السلام والخمسة والميهي وبمستشفي تمي الامديد المركزي، كما يشمل عدد 3 من العاملين بمراكز شباب قري تاج العز والميهي بمركز نبروه ومن مركز شباب قرية الخمسة بمركز تمي الامديد هذا بالاضافة الي عدد 3 من العاملين بالادراة والوحدة البيطرية بصدقا بمركز تمي الامديد، كما تقرر احالة مسئولي مراكز شباب كلا من قري كفر الجنينة ودميرة القديم بمركز نبروه للتحقيق لوجود مراكز الشباب المذكورة مغلقة اثناء مرور حملات التفتيش في المواعيد الرسمية للعمل.

ووجه محافظ الدقهلية وكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والطب البيطري والشباب والرياضة لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار اليه..