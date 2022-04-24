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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: القوات الروسية تحاول اقتحام مصنع "آزوفستال"

أوكرانيا: القوات
أوكرانيا: القوات الروسية تحاول اقتحام مصنع "آزوفستال"

قال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم “الأحد”، إن القوات الروسية تحاول اقتحام مصنع "آزوفستال" في ماريوبول مدعومة بقصف جوي ومدفعي.

وكتب أريستوفيتش على موقع فيسبوك أن "القوات الروسية تحاول القضاء على المدافعين عن (آزوفستال) ونحو 1000 مدني يختبئون في المصنع".

ومصنع "آزوفستال" للصلب هو المعقل الرئيسي للمقاومة الأوكرانية في ميناء ماريوبل بجنوب شرق البلاد.

وحاصرت القوات الروسية المصنع في أوائل مارس، وسيطرت تدريجيا على معظم المدينة.

وفي وقت سابق، قال بيترو أندريوشينكو، مستشار عمدة ماريوبول "كل يوم يسقطون العديد من القنابل على آزوفستال. القتال والقصف لا يتوقفان".

ويوم أمس السبت، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه من المستحيل حاليا فك الحصار العسكري عن مدينة ماريوبول.

وأوضح في مؤتمر صحفي بكييف  "هل نحن جاهزون الآن لفك حصار ماريوبول.. بالنسبة لفك الحصار بالوسائل العسكرية، فنحن غير جاهزين لذلك اليوم".

وأشار زيلينسكي إلى أن كييف تعمل على تحضير ردها على اقتراح أرسلته موسكو للتسوية في أوكرانيا.

وقال "لقد نقل الروس أجوبة على مشروع المعاهدة بشأن التسوية في أوكرانيا، ومجموعاتنا تعمل عليها".

على جانب آخر، دعا زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى لقاء من أجل "إنهاء الحرب"، وذلك قبيل زيارة وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين لكييف الأحد.

وأضاف "اعتقد أن من بدأ هذه الحرب يمكنه أن ينهيها"، مشددا على أنه "لا يخشى لقاء الرئيس الروسي"، إذا كان ذلك سيتيح التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

كما هدد الرئيس الأوكراني بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا، حال عمد الجيش الروسي الى قتل الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية في مدينة ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا.

آزوفستال أوكرانيا روسيا ماريوبول الجيش الروسى

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