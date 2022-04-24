برلمانية: إنشاء 4 مصانع لدباغة الجلود يسهم في زيادة الصادرات

أشادت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الحكومة في عقد برتوكول تعاون بينها وبين الشركة الايطالية لإنشاء 4 مصانع في مجال دباغة الجلود والأسمدة.

دباغة الجلود أحد أهم الصناعات علي الساحة الدولية

وقالت ميرفت الكسان، لـ"صدي البلد"، إن دباغة الجلود أحد أهم الصناعات الموجودة على الساحة الدولية فى وقتنا الحالى، منوهة بأن توجيهات الرئيس بتوفير كافة الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة في هذا الإطار خلال الفترة الماضية، ستساعد في تحقيق الهدف المنشود، والذي يتمثل فى دعم وتطوير قطاعي الدباغة وصناعة الجلود.

وأكدت عضو موازنة النواب، أن إنشاء مصانع لدباغة الجلود، سيكون لها مردود الإيجابي الأكبر على الدولة، حيث أنه سيسهم فى زيادة الصادرات، الأمر الذي سيترتب عليه توفير العملة الصعبة، وزيادة فى مستوى الاقتصاد المصري.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء وليد أبو المجد، مديرعام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة؛ لاستعراض المشروعات المقترح تنفيذها بالشراكة بين الجهاز وشركات خاصة، بحضور عدد من مسئولي الجهاز.



وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض مقترحات التعاون بين الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة (ليزر آند مور)، الجاري إنشاؤها حاليا بالمدينة الصناعية بالروبيكي بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج الجلود.



وأضاف سعد أنه من المخطط أن تضم الشركة أربعة مصانع رئيسية هي: دباغة الجلود، والأسمدة العضوية، والجيلاتين والكولاجين، والكيماويات الخاصة بدباغة الجلود.



كما شهد الاجتماع عرض مقترحات لعدد من المشروعات التي يدرس تنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من خلال شراكة مع مجموعة من الشركات الأخرى.