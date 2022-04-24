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تعليم

تربية حلوان: علم طفلك كيف يساعد الصيام جسمه على التخلص من السموم

غذاء صحي الأطفال
غذاء صحي الأطفال

قدمت الدكتورة فادية يوسف عبد المجيد أستاذ صحة وتغذية الطفل بقسم رياض الأطفال بكلية التربية جامعة حلوان عددًا من النصائح الهامة لتقديم  فطار وغذاء صحي الأطفال خلال شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بخدمة المجتمع، واهتمام كلية التربية بالصحة النفسية والجسدية للأطفال خاصةً في شهر رمضان المبارك برعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام حمدي عميد الكلية.

أوضحت الكلية ماهو الغذاء الصحي للأطفال في رمضان ونصائح مهمه لصيام الأطفال كالآتي:

1-اصنع لطفلك وجبات صحية ومغذية أثناء فترة الصيام، واحرص على تناوله وجبة سحور غنية بالبروتين والكربوهيدرات و المعادن والفيتامينات  ليساعده ذلك على تحمل الصيام، وعلى التقليل من الشعور بالجوع.

2-إبعد عن الأطعمة المصنعة و المحمرة، حتى لا تتسبب إضرار صحة طفلك أثناء الصيام.

3-تجنب كذلك إفراط طفلك في تناول الحلويات والسكريات، خاصة انتشارها الكبير في شهر رمضان، واصنع لطفلك بدائل صحية مغذية وتمد جسمه بالطاقة اللازمة للصيام.

4-احرص على تناول طفلك لكمية كافية من المياه في الفترة ما بين الإفطار والسحور حتى لا يصاب بالجفاف أثناء الصيام.

5-تابع الطفل جيداً أثناء الصيام لملاحظة أي علامات للجفاف أو الإرهاق الزائد أثناء فترة صيامه.

6-علم طفلك كيف يساعد الصيام جسمه، على التخلص من السموم الزائدة والدهون وأخبره بذلك.

7-اختار الرياضة الخفيفة والألعاب التي لا تستلزم جهداً أو حرق سعرات عالية لتكون هي المعتمدة لديك لطفلك في أيام الصيام.

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إن هذه الأمور ستساعد على تحضير طفلك صحياً لرمضان، وستساعد أيضاً على مرور فترة صيام الطفل بأمان.

وفي نفس السياق أوضحت الكلية أنواع الغذاء الصحى للطفل فى شهر رمضان كالآتي:

-التمر: فتناول التمر عند البدء في وجبة الإفطار مهم، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات الهامة، والتي تساعد على الحد من الإصابة بفقر الدم، وتعويض النقص في السكريات بالجسم.

-اللحوم والدواجن : يجب إدراج اللحوم والدواجن على وجبة الإفطار، وهذا لأنها مصدر مميز للبروتين والذي يساعد على تقوية عظام الأطفال وبناء أجسادهم.

-الشوربة: يجب أن يقدم إلى الطفل في بداية وجبة الإفطار طبق من الشوربة، والذى يحتوى على الأملاح المعدنية والفيتامينات التى يحتاجها جسم الطفل، ومنها شوربة اللحم أو الدجاج، وشوربة العدس أو شوربة الخضراوات.

-الخضراوات: من المهم أن يتواجد على وجبة الإفطار أو السحور الخضراوات، والتي من الممكن تقديمها في طبق من السلطة، وهذا لأن الخضراوات تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تقوي الجسم، بالإضافة إلى احتوائها على الألياف.

-منتجات الألبان: يجب أن تتواجد منتجات الألبان على وجبة السحور، والتي تتمثل في اللبن الرائب أو الزبادي أو كوب من اللبن الساخن، ويجب أن يتم تناولها خلال شهر رمضان بشكل يومي حفاظا على صحة الطفل.  

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