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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته حول أحدث 4 برامج بآداب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تسعى كلية الآداب جامعة عين شمس إلى تطوير البنية التحتية لها وإضافة برامج حديثة، لمواءمة الوظائف المستحدثة الأكثر شيوعا.

واستحدثت الكلية أربعة أقسام جديدة هي (قسم علوم الأرض –برنامج متخصص في اللغة الإنجليزية البينية – وبرنامج متخصص للغة العبرية – وبرنامج متخصص في اللغة الهندية ) وبدأت الكلية منذ بدأ العام الدراسي الحالي بتلك البرامج المتميزة التي تؤهل الطالب لسوق العمل وتعلمه كافة المهارات التي يحتاجها وأيضا يعتبر لدينا اقسام الرائدة  لتعليم اللغات على المستوى الدولي كقسم اللغة الإنجليزية.

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خبير: التعليم منظومة مكونة من أجزاء متفاعلة ولا يكفي تطوير عنصر واحد فقط

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خبيرة: تطوير وتحسين مستوى المعلمين يتطلب إعداد استراتيجية واضحة من كليات التربية

وتعمل جامعة عين شمس على تلبية كافة متطلبات كلية الآداب حيث تم البدء بتطوير البنية التحتية الأساسية للكلية بشكل أساسي وتزويد الكلية والمدرجات والمعامل بكافة الأجهزة التكنولوجية ، وإعادة هيكلة شئون الطلاب لتحويلها الكترونيا وتحويل الإرشاد الأكاديمي من المنازل دون اضطرار الطالب للحضور بالكلية وإتاحة  تسهيل عملية التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال الصفحات الخاصة بالكلية ورفع المناهج الالكترونية على المنصات الإلكترونية. 

وتم إنشاء مركز إبصار خاص بكلية الآداب وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الطلاب بالإضافة إلى توفير المناهج الدراسية المقررة على أسطوانات مدمجة بدلا من الكتب المطبوعة بأسعار مخفضة تشملها المصاريف الدراسية، والعمل على إنشاء الطالب ببيئة تكنولوجيا لمواكبة سوق العمل، وتغير مادة الحاسب الآلي بدل من وجودها مادة تقليدية إلى مادة عملية تساعد الطلاب على معرفة كيفية التعامل مع التحديثات لمواكبة الدراسة بالكلية. 

حرص موقع "صدى البلد" على رصد المزيد من المعلومات حول أقسام وبرامج كلية الآداب جامعة عين شمس خلال السطور التالية:

أقسام كلية أداب جامعة عين شمس:
قسم اللغة العربية.
قسم اللغة الإنجليزية.
قسم اللغة الفرنسية.
قسم اللغات الشرقية.
قسم اللغة العبرية.
قسم الحضارة الأوروبية.
قسم التاريخ.
قسم الجغرافيا.
قسم علم النفس.
قسم الدراسات الفلسفية.
قسم علم الاجتماع.
قسم الآثار.
قسم المكتبات.
قسم الدراما والنقد.
قسم الإرشاد السياحي.
قسم الارشاد السياحي الفرنسي.
قسم علوم الاتصال والاعلام.

كما تشمل كلية الآداب، مجموعة من البرامج التعليمية المميزة التي تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل، وذلك كونها تهتم بالتدريب العملي أثناء فترة الدراسة، وتتمثل البرامج في الآتي:

برنامج التقنية الرقمية للملعلومات المكانية جيوماتكس
يهدف البرنامج إلى إعداد أخصائي متميز وذو كفاءة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية وتحليل الصور الفضائية والأعمال المساحية من خلال التدريب على أحد البرمجيات المتخصصة والأجهزة المساحية.

يمنح البرنامج:

- أخصائي مساحة في الهيئة المصرية العامة للمساحة أو شركات القطاع الخاص.

- أخصائي نظم معلومات جغرافية واستشعار عن بعد في وحدات نظلم المعلومات الجغرافية في الهيئات والوزارات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

- أخصائي تحليلات وبرمجة مكانية

برنامج اللغة الهندية:

يمنح البرنامج دارسيه، دراسة وتعلم اللغة الهندية في مستويات القراءة والكتابة والترجمة بأنواعها في المجالات المختلفة بالإضافة إلى دراسة اللغة الأردية التي تعزز تعلم اللغة الهندية ويقوم أساتذة هنود متخصصون يعلمون في المركز الثقافي الهندي وحاصلون على درجة الدكتوراه بالتدريس في هذا البرنامج ما يساعدهم على توفير المجال لممارسة اللغة تحدثاً.

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