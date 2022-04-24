الفرحة مضاعفة.. سفير مصر بأمريكا ينقل تهنئة الرئيس للمصريين بالخارج بعيد القيامة

لأبناء الوطن الواحد

شارك معتز زهران، سفير مصر في واشنطن، ووفد من أعضاء السفارة في قداس عيد القيامة المجيد اليوم، والذي أقيم بكنيسة سان مارك واشنطن العاصمة بولاية فرجينيا.



وقدّم السفير معتز زهران التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا بيتر أسقف ولايات نورث كارولينا وساوث كارولينا وكنتاكي والمشرف البابوي على كنائس ولاية فرجينيا والممثل البابوي في واشنطن العاصمة، ثم توجه بعد ذلك ووفد السفارة الى كنيسة سان جورج في ولاية ماريلاند حيث قدم التهنئة للأنبا مايكل أسقف وسط وجنوب الساحل الشرقي، كما توجه وفد من السفارة ومكتبي الدفاع والمشتروات الى كنيسة سان ماري بولاية ماريلاند التابعة للأنبا كاراس أسقف ايبارشية ولاية بنسلفانيا وتوابعها في ولايات ديلاوير وماريلاند وويست فرجينيا.



ونقل السفير معتز زهران تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأبناء مصر الأقباط بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد، وألقى كلمة أعرب خلالها عن تهانيه الشخصية وتمنياته بأن يعيد هذه المناسبة على الجالية المصرية في الولايات المتحدة وعلى مصر وشعبها بالرخاء والسلام، مشيرًا إلى تزامن هذه المناسبة المجيدة هذا العام مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك، بما يضاعف الفرحة المشتركة لأبناء الوطن الواحد بتلك الأيام المباركة على الجميع.



كما أكد حرص السفارة على التواصل المستمر مع أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة وإحاطتهم دوريًا بكافة التطورات الهامة التي تشهدها مصر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال ما تعده السفارة من نشرات إخبارية وما تنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مرحبًا بالمشاركة القيمة لأبناء الحالية ومقترحاتهم البناءة لدعم جهود السفارة لتعزيز ارتباطهم القوي بالوطن، مشيدًا بدعم الجاليات المصرية في الخارج لمصر، ومؤكدًا على دورهم المحوري في دعم المصالح المصرية في شتى المجالات ومختلف المواقف.



من جانبه، قدّم الأنبا بيتر ونيافة الأنبا مايكل والأنبا كاراس الشكر لرئيس الجمهورية والسفارة ووزارة الخارجية والجهات الوطنية المصرية على التهنئة والدعم والتواصل المستمر مع الكنائس القبطية والجاليات المصرية في الخارج.

