عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأبناء الوطن الواحد

الفرحة مضاعفة.. سفير مصر بأمريكا ينقل تهنئة الرئيس للمصريين بالخارج بعيد القيامة

سفير مصر في واشنطن
سفير مصر في واشنطن يشارك في قُداس عيد القيامة

شارك معتز زهران، سفير مصر في واشنطن، ووفد من أعضاء السفارة في قداس عيد القيامة المجيد اليوم، والذي أقيم بكنيسة سان مارك واشنطن العاصمة بولاية فرجينيا.


وقدّم السفير معتز زهران التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا بيتر أسقف ولايات نورث كارولينا وساوث كارولينا وكنتاكي والمشرف البابوي على كنائس ولاية فرجينيا والممثل البابوي في واشنطن العاصمة، ثم توجه بعد ذلك ووفد السفارة الى كنيسة سان جورج في ولاية ماريلاند حيث قدم التهنئة للأنبا مايكل أسقف وسط وجنوب الساحل الشرقي، كما توجه وفد من السفارة ومكتبي الدفاع والمشتروات الى كنيسة سان ماري بولاية ماريلاند التابعة للأنبا كاراس أسقف ايبارشية ولاية بنسلفانيا وتوابعها في ولايات ديلاوير وماريلاند وويست فرجينيا.
 

ونقل السفير معتز زهران تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأبناء مصر الأقباط بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد، وألقى كلمة أعرب خلالها عن تهانيه الشخصية وتمنياته بأن يعيد هذه المناسبة على الجالية المصرية في الولايات المتحدة وعلى مصر وشعبها بالرخاء والسلام، مشيرًا إلى تزامن هذه المناسبة المجيدة هذا العام مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك، بما يضاعف الفرحة المشتركة لأبناء الوطن الواحد بتلك الأيام المباركة على الجميع.


كما أكد حرص السفارة على التواصل المستمر مع أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة وإحاطتهم دوريًا بكافة التطورات الهامة التي تشهدها مصر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال ما تعده السفارة من نشرات إخبارية وما تنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مرحبًا بالمشاركة القيمة لأبناء الحالية ومقترحاتهم البناءة لدعم جهود السفارة لتعزيز ارتباطهم القوي بالوطن، مشيدًا بدعم الجاليات المصرية في الخارج لمصر، ومؤكدًا على دورهم المحوري في دعم المصالح المصرية في شتى المجالات ومختلف المواقف.
 

من جانبه، قدّم الأنبا بيتر ونيافة الأنبا مايكل والأنبا كاراس الشكر لرئيس الجمهورية والسفارة ووزارة الخارجية والجهات الوطنية المصرية على التهنئة والدعم والتواصل المستمر مع الكنائس القبطية والجاليات المصرية في الخارج.
 

رمضان واشنطن عيد الفطر الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الولايات المتحدة جمهورية مصر العربية عيد القيامه المجيد ولاية ماريلاند أبناء مصر بالخارج قداس عيد القيامة المجيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نورث كارولينا قداس عيد القيامة سفير جمهورية مصر السفير معتز زهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

جشع التجار يجعل حلم شراء سيارة جديدة اقرب للمستحيلات .. تفاصيل

ضوابط حصول ذوي الإعاقة على سيارات مقابل الإعفاء من الضرائب وفقا للقانون

بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 14 شخصا في حادث مروري بطريق الإسماعيلية السويس.. صور

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

مطلعش لاسلكي.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضرب اليوتيوبر نقششة

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

موضوعات متعلقة

مصر وأمريكا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وتسوية قضايا المنطقة

مصر تعزي اليابان في ضحايا غرق قارب سياحي قبالة جزيرة هوكايدو

سفير مصر بالسودان يبحث مع رئيس مفوضية السلام المسار التنفيذي لاتفاق جوبا

اتفاق بين مصر وجنوب السودان لتعزيز التعاون البرلماني بمجال تدريب وإعداد الكفاءات

سفير مصر بإسرائيل يشارك في احتفالات عيد القيامة ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس

سفير مصر في وارسو يشارك باحتفالات الكنيسة القبطية بعيد القيامة المجيد.. صور

الخارجية: خالص التعازي للبنان في ضحايا المركب الغارق قبالة ساحل مدينة طرابلس

سفير مصر في بروكسل يشارك بقداس عيد القيامة وينقل تهنئة الرئيس للجالية المصرية|صور

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر..7 كلمات أوصى بها النبي تغفر ذنوبك كلها

الفرحة مضاعفة.. سفير مصر بأمريكا ينقل تهنئة الرئيس للمصريين بالخارج بعيد القيامة

فضل ليلة القدر وعلاماتها .. 8 فضائل تجعلك تُقيم ليلها في العبادات

تسريبات جديدة تكشف مفاجآت عن قدرات شاومي POCO F4 5G قبل إطلاقه

هدية لـ ريال مدريد.. برشلونة يسقط أمام رايو فاييكانو على الكامب نو

نتيجة لجنة قيد الصحفيين تحت التمرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحاسيس صعبة.. ماذا قال بدر بانون عقب فوز الأهلي على الرجاء المغربي؟

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

فيديو

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ