ميار الببلاوي: بقيت شبه أمي في كل تصرفاتها.. ووفاتها وجعتني ..فيديو

قالت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، إنها أصبحت تشبه والدتها في تصرفاتها كثيرا بعد وفاتها، مؤكدة أن رحيلها أثر عليها بشكل كبير، وهو الأمر الذي لم تتخطه حتى الآن.

وأضافت ميار الببلاوي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، "إن والدتها كانت دقيقة ومنظمة جدا في المنزل، وكان عندها ملكة تنظيف البيت بدقة وتطبيق الغسيل بشكل رائع، كأنه مكوي، حاجة مش طبيعية"، موضحة "إن غرفة والدتها الراحلة بقيت كما هي منذ وفاتها، ولم تحرك بها شيئا أبدا، حتى ملابسها أو أحذيتها أو فرش السرير، وغير ذلك".

وتابعت أن والدتها الراحلة هي من قامت بتربية ابنها الوحيد محمد، موضحة أن دائما ما يقول لها إن تشبه جدته كثيرا، في كل تصرفاتها".

