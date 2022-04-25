بالأسماء..ارتفاع ضحايا طريق أبوتشت الصحراوى بقنا إلى 4 وفيات ومصاب





ارتفع ضحايا طريق أبوتشت الصحراوى الغربى بـ قنا ، إلى ٤ وفيات و مصاب ، بعد أن لفظت مصابة أنفاسها الأخيرة فور وصولها مستشفى أبوتشت المركزى.

و كان اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، تلقى إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، يفيد مصرع ٤ أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي و نقل بمدخل قرية أبو شوشة.



تبين مصرع كل من: منرفا عطيه ساويرس ٣٧ عاماً، بسعاده حنا باخوم ٣٥ عاماً ، مريم حنا عامين، و ايفون تامر سعيد ٦١ عاماً ، بعد إصابتها باشتباه كسر بقاع الجمجمة، و إصابة مصطفي سمير عبد العزيز ٢٥ عاماً ، باشتباه ما بعد الارتجاج.

دفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات لنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبوتشت، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

فيما دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بقوة من الدفاع المدنى بقيادة النقيب علاء الديب ، والنقيب جمال الشافعى، لاستخراج الجثث من السيارات و إيداعها سيارات الإسعاف.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.









