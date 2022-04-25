خارجية الشيوخ: الذكرى الـ 40 لتحرير سيناء شاهد على جهود تنمية أرض الفيروز

قالت الدكتور سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إن الذكرى الـ 40 لتحرير سيناء تأتي لتذكرنا بدماء الشهداء الأبرار من أبناء قواتنا المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم من اجل تحرير بقعة غالية من ارض الوطن، كما يأتي الاحتفال بهذه الذكرى كرسالة للأجيال القادمة، بأن عليهم ان يواصلوا جهود التنمية والتعمير و البناء.



وتوجهت سماء سليمان، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحية على جهود تنمية وتعمير سيناء من العناصر الإرهابية المتطرفة التي استهدفت أمن واستقرار الدولة المصرية.



كما توجهت وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالتحية لجميع رجال القوات المسلحة البواسل وتترحم علي ارواح شهداء الوطن.