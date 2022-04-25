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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

إذا كنت مولودًا في يوم 25 أبريل اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم سيكون اليوم يومًا مهمًا جدًا بالنسبة لك من وجهة نظر العمل.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 25 أبريل  فسيكون هذا الأسبوع صعبًا بالنسبة لك على صعيد الأسرة. 

وخلال هذا الوقت سيبقى جو منزلك هادئًا و هناك احتمال حدوث نزاع في المنزل وتعد علاقتك بأخيك الأكبر قد تتدهور. 

خلال هذا الوقت يُنصح بالتحكم في نفسك ولن يكسب الشجار شيئاً. خلال هذا الوقت من المرجح أن تظل صحة زوجتك ضعيفة.

في مثل هذه الحالة ، يُنصح بتجنب الإهمال الشديد تجاه صحتك.

 لتقوية وضعك المالي ، يمكنك أن تأخذ بعض المال المهم ، وكذلك يمكنك أيضًا إجراء بعض الخصومات في قائمة النفقات.

لون الحظ: الأح

نصيحة لمواليد أبريل

 لتأمين مستقبلك ، تحتاج إلى اتخاذ بعض الخطوات الصعبة فيما يتعلق بالمال في هذا الوقت و عند الحديث عن العمل ، يمكن أن تكون هذه المرة أفضل إلى حد ما للأشخاص الذين يقومون بوظائف.

 خلال هذا الوقت سوف تتسارع عملك و ينصح رجال الأعمال بتجنب اتخاذ أي قرار مهم. إذا كنت تتحدث عن صحتك ، فأنت بحاجة إلى التعود على تناول الطعام في الوقت المحدد.

حظك اليوم توقعات الابراج حظك اليوم وتوقعات الأبراج مولودا في يوم 25 أبريل خبيرة الأبراج عبير فؤاد

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