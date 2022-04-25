بلينكين وأوستن يزوران كييف سرا مع دخول حرب أوكرانيا الشهر الثالث

قام وزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن بزيارة خفية إلى كييف ليلة الأحد ، حيث التقيا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع دخول الغزو الروسي شهره الثالث ، متجاهلاً الدعوات لوقف إطلاق النار احتفالاً بعيد الفصح الأرثوذكسي.

كان وصول السيد بلينكين والسيد أوستن بمثابة أعلى مستوى رحلة قام بها وفد أمريكي إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي. رفضت إدارة بايدن التعليق على الزيارة وسط إجراءات أمنية مشددة ، لكن مستشارًا للسيد زيلينسكي قال للتلفزيون الأوكراني إن الاجتماع جار.

زار المسؤولون الأمريكيون في نهاية عطلة نهاية الأسبوع التي اتهم فيها السيد زيلينسكي وأوكرانيون آخرون القوات الروسية بمواصلة استهداف المدنيين. قالت موسكو إن الجيش الروسي نفذ ضربات ناجحة يوم الأحد ضد مصنع متفجرات أوكراني وعدة مستودعات للمدفعية ومئات الأهداف الأخرى.

بينما نجح الجيش الأوكراني في صد هجوم روسي على كييف قبل أسابيع، قال السيد زيلينسكي خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه يعتزم الضغط على السيد بلينكين والسيد أوستن للحصول على أسلحة أكثر قوة - حتى بعد أن أعلن الرئيس بايدن عن 800 مليون دولار أخرى كمساعدة في شكل من أشكال المعدات العسكرية الأمريكية.

'لا يمكنك القدوم إلينا خالي الوفاض اليوم ، ونحن لا نتوقع مجرد هدايا أو نوعًا من الكعك. قال السيد زيلينسكي في إشارة إلى طلبات كييف المتكررة منذ بدء الغزو للأسلحة الثقيلة مثل أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى والطائرات الحربية ، إننا نتوقع أشياء محددة وأسلحة محددة.