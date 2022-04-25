حل الفنان هيثم سعيد، ضيف اليوم، في برنامج "ضرب نار" المذاع على قناة "القاهرة والناس" ، وتحدث عن حياته الفنية نعرض لكم ابرز ما صرح به :

هيثم سعيد: فضلت الاختفاء بعد نجاح هما مالهم بينا يا ليل.. فيديو

هيثم سعيد: الزوجة اللبنانية لا تحب النكد أو فرض السيطرة

هيثم سعيد: اللي باعني في الوسط الفني عارف نفسه.. فيديو

هيثم سعيد: تعرضت للخيانة وأنا في الإعدادي وحصلي أزمة نفسية.. فيديو

هيثم سعيد يرد على شائعة تعديه على معجبة: قالت لي أنت بتخوني..فيديو

هيثم سعيد: آخر مرة اتخانقت مع زوجتي كانت بسبب شقاوة بنتي.. فيديو

هيثم سعيد: محمد محيي وصابر الرباعي من أصدقائي المقربين.. فيديو

كشف الفنان هيثم سعيد، عن أسباب غيابه بعد نجاح أغنيته الشهيرة "هما مالهم بينا يا ليل"، قائلا إنه أوقات يحب الظهور وأوقات أخرى يفضل الاختفاء.

وأضاف هيثم سعيد، أن المرأة اللبنانية يهما في المقام الأول المعيشة وأن يكون زوجها سعيد، ومن النادر أن يكون لدى اللبنانية نكد أو فرض سيطرة.

وأضاف هيثم سعيد : “اللي باعني في الوسط الفني وخلاني ماشي بمبدأ حرص ولا تخون شايفني دلوقتي هو عارف نفسه”.

قال الفنان هيثم سعيد، إنه آخر مرة تعرض للخيانة كان في الصف الثالث الإعدادي وتسبب ذلك في تعرضه لأزمة نفسية.

قال الفنان هيثم سعيد، لم أضرب امرأة في حياتي ولم أعاكس فتاة، مؤكدا أنه احتد على إحدي المعجبات في مرة وكانت زوجته معه، لأنها قالت لي "أنت بتخوني وانا معرفهاش"وهذا الموقف كان في بيروت.

قال الفنان هيثم سعيد، “إن آخر مرة تشاجرت فيها مع زوجتي كان بسبب شراء شيء من أحد المحال التجارية وتركت معي ابنتي ووقتها تعصبت عليها بسبب شقاوة الفتاة”.

وأضاف هيثم سعيد، أن أصدقاءه في الوسط الفني جميعهم من أجيال مختلفة وصديقه المقرب هو محمد محيي وصابر الرباعي.



