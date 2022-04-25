وزيرا الشباب والتعليم العالي يشهدان ختام الدورات الرمضانية بالأحياء الشعبية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ختام الدورات الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية والجامعات بمحافظات الجمهورية والتي أقيمت تحت شعار "رمضان بيكم أحلى"، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إبراهيم ناجى الشهابى نائب محافظ الجيزة، والتي نظمتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري للألعاب الترفيهية في لعبات (كرة القدم، كرة اليد، تنس الطاولة، الفوت فولي، الطاولة)، بفرع نادي النادي بالسادس من أكتوبر.



وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمستوي المتميز للمشاركين بالدورات الرمضانية، مما يعود بالنفع على الشباب المشارك رياضيًا وثقافيًا، ويُعد حافزاً على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد المصري الرياضي للجامعات.



من جانبه، قدم الدكتور خالد عبدالغفار الشكر للدكتور أشرف صبحي، لدعمه المُتواصل للأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى الدور الإيجابي لوزارة الشباب والرياضة في تأهيل الطلاب رياضيًا.



وشهد الوزيران منافسات مرحلة التصفيات النهائية للدور النهائي للجامعات في كرة القدم، لتحديد المراكز الأربعة الأولى الفائزين بالدورة، والتي أسفرت عن فوز جامعة بني سويف بالمركز الأول بعد فوزها في المبارة النهائية على جامعة بنها بنتيجة ٢-١، كما شاهدا نهائي بطولة الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والتي فاز بها فريق الأقصر بعد تغلبه على فريق سوهاج في المباراة النهائية.



وشارك الدكتور أشرف صبحي والدكتور خالد عبد الغفار في مباراة استعراضية في كرة القدم وأخرى في لعبة الفوت فولي مع عدد من الناشئين والناشئات.



وقام الوزيران بتكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، وقدما لهم التهنئة على تميزهم الرياضي وأدائهم المُتميز، كما تم تسليم الميداليات للفرق الفائزة.



وعلى هامش البطولة، تفقد الوزيران بعض منشآت النادي ومنها حمامات السباحة وملاعب الاسكواش وتنس الطاولة والمناطق الترفيهية للأطفال.



حضر فعاليات الختام وتوزيع الجوائز كل من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيدي للمجلس القومي للرياضة، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد، وأحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات والمشرف العام على الدورة، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأمين صندوق الاتحاد، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، واللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية، والدكتور أحمد عبد ربه مدير عام الإدارة العامه للنشاط الطلابي، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية واللجان الرياضية، ولفيف من السادة رؤساء الجامعات وأعضاء مجلس الاتحاد الرياضي للجامعات والشخصيات العامة، ومديري مديريات الشباب والرياضة للفرق المشاركة.



جدير بالذكر أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، قام بتنظيم الدورة الرمضانية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 32 جامعة مصرية بإجمالي 12 ألف طالب وطالبة، يُمثلوا 456 كلية و45 معهدًا، فيما بدأت المُنافسات يوم 7 أبريل الجاري.