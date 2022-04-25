مؤلف مسلسل بطلوع الروح: مفاجآت كثيرة في الحلقات القادمة

قال السينارست محمد هشام عبية مؤلف مسلسل "بطلوع الروح"، تم اختطاف المحاسب المالي أو "محاسب اللوكيشن" الخاص بشركة صباح إخوان، في منطقة بعلبك بلبنان من قبل جماعة مسلحة، ولم يظهر حتى الآن للأسف الشديد، وردي على اتهامات اقتباسي للمسلسل من 3 أفلام ومسلسل، إن لو ده حصل يبقا أنا مؤلف شاطر، جاء ذلك خلال تصريحات إذاعية.

و أضاف الحقيقة إني لم أشاهد الفيلم الأمريكي ( بدون ابنتي )، وكانت أول مرة أسمع عنه خلال عرض المسلسل، وجايز ده تقصير مني، وشاهدت مسلسل "خليفات" بعد ماقدمت المعالجة للشركة المنتجة، والمنتج أنور قدري صباح قالي اتفرج على مسلسل "خليفات" عشان تشوف الأجواء، ولما شوفته لاقيته بعيد عن اللي هنعمله.

وتابع استوحيت الأحداث من تحقيق صحفي نشر في جريدة الشرق الأوسط في أغسطس الماضي، عن واحدة مصرية اضطرت تروح داعش مع زوجها من غير ماتوضح الأسباب وانا بقى اختلقت الأسباب وتخيلتها في الكتابة، والمعتاد في عشرات القصص من دول عربية وأجنبية إن ستات راحوا داعش مع أزواجهم، إما بدافع الحب أو تحت التهديد بالقتل أو بخطف ولادهم.

وعن البطلة "روح" هنا بتمثل كتير من السيدات اللي كانوا مضطريين إنهم يروحوا داعش، والأحساس بالاقتباس جاي للي شاهدوا المسلسل السويدي بسبب إن الجو العام واحد وهو مسلسلات السجون.

و أما الفنانة إلهام شاهين اتهاجمت قبل المسلسل ما يتعرض، ودي سابقة من نوعها إن مسلسل يتهاجم بمجرد عرض الأفيش، و إلهام شاهين بينها وبين الجماعات المتشددة خلاف طول الوقت، وهي من النوع اللي بياخد موقف واضح وصريح،و حكت لي مرة إزاي اتعرض بيتها لحصار في فترة من فترات الحكم الديني لمصر، و كنت أتمنى من الناس اللي واخدة موقف من إلهام شاهين تقيّم الدور كفن مش كموقف شخصي.

و بالمناسبة كل أنواع الكتابة صعبة حتى الكوميدي، لأن صياغة المشهد الكوميدي ممكن تضحكني أنا بس وما تبقاش عارف هل وقت عرضها الجمهور هيضحك ولا لأ، ولأول مرة هنشوف في الحلقات القادمة تفاصيل المعركة الأخيرة اللي تعرف بحرب الرقة، واللي بعدها تم إعلان نهاية دولة داعش .

‎وأكثر مزايا الأستاذة كاملة أبو ذكري إلى جانب قدرتها على إدارة المجاميع وتقديم صورة فيها خصوصية ودفء، هي قدرتها على تسكين الأدوار بشكل جيد جدا وإنها بتخرج من الممثل كل طاقت، و الفنان محمد حاتم بيعبر عن جيل مهزوز ومتردد.، واكتر حاجة كانت شاغلاني ليه الناس اللي عايشين في دول أوروبية حياة آمنة ومستقرة، ممكن بيسيبوها ويروحوا داعش، و بعد شوية لاقيت ناس من مصر عايشين في بيئة اجتماعية ثرية وتلقوا تعليم جيد وبرضه بيروحوا لداعش، كنت عايز أكتب ليه الأغنياء بيروحوا لمكان زي ده؟

‎وعن غرض المسلسل توضيح قدرة داعش على تجنيد الناس، و غالبا المتطرف عنده خلل نفسي ما بدرجة أو بأخرى، و مشاهد الجلد لم نبتدعها من العدم بل كانت موجودة ومسجلة، و

‎ما نشاهده على الشاشة هو مايمكن عرضه ، ولكن الواقع للنساء في داعش كان أعنف بكثير.

واختتم قائلا :هيكون في الحلقات القادمة مسارات واسماء حقيقية، واستعنا بأفلام وثائقية وتحقيقات استقصائية كتبها بعض القيادات في داعش عشان تكون الصورة حقيقية جدا، و كتبت ال15 حلقة في 8 شهور، وأحب إنى اكتب مسلسلين في السنة كل واحد 10 أو 15 حلقة أفضل من كتابة مسلسل 30 حلقة.