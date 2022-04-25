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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فتح المتاحف العسكرية مجانًا بمناسبة عيد تحرير سيناء |أبرز عناوين صباح البلد

بانوراما حرب أكتوبر
بانوراما حرب أكتوبر

تناولت نشرة "صباح البلد" من تقديم الإعلامية رشا مجدي والمُذاع على فضائية “صدى البلد” اليوم  الإثنين، عددًا من الأخبار و المانشيتات الصادرة في صحف اليوم، ومن أبرزها:

 

اليوم .. بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك .
 

فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانًا بمناسبة عيد تحرير سيناء .


رئيس وزراء لبنان يعلن اليوم حدادًا رسميًا على ضحايا غرق الزورق قبالة طرابلس .
 

اليوم .. 3 مباريات بالأسبوع الـ 16 بالدوري الممتاز .

وأعلنت القوات المسلحة أنه تقرر فتح العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجاناً لإستقبال الجماهير اليوم الإثنين الموافق 25 / 4 / 2022.

وذلك حرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

يأتي ذلك بمناسبة إحتفالات مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء.

 

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