حفر قناة السويس.. تاريخ من النضال حتى عودتها إلى السيادة المصرية

يصادف اليوم 25 أبريل 1859 بداية حفر قناة السويس وإنشاء شركة قناة السويس البحرية وجاء ذلك عقب منح الوالي سعيد باشا فرمان بامتياز شق قناة السويس وإدارتها للفرنسي فرديناند ديليسبس ، كان لابد من إيجاد جهة للإشراف على قناة السويس ، فأنشئت شركة قناة السويس البحرية، وتم فتح باب الاكتتاب في أسهم الشركة في 5 نوفمبر 1858.

كان الحفل الأول في 25 أبريل 1859 ببورسعيد عندما دشن ديلسبس حفر القناة بأول ضربة فأس في الأرض إيذاناً ببدء الحفر واستمرت الشركة قائمة تحت إدارة فرنسية بدءاً من فرديناند ديلسبس و حتى تأميم الشركة في يوليو 1956 وتحولها إلى الملكية والإدارة المصرية تحت اسم هيئة قناة السويس.

رؤساء شركة قناة السويس البحرية:

• فرديناند ديلسبس وجول جيشار و ديسمبر أوغست لويس و تشارلز جونار ولويس دي رواج و فرانسوا شارل.