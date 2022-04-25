تشكيل لجنة للمرور على أعمال الرصف بالأقصر

تفقد اللواء دكتور أحمد محمد جمال الدين رئيس مركز ومدينة القرنة بغرب الأقصر ، أعمال الرصف الجارية بالطريق الزراعي الغربي القاهرة - أسوان، والتي تتم تلافيا لبعض الملاحظات الخاصة بأعمال الرصف المسبقة التي تمت بالطريق في المنطقة من كوبري القباوي حتي مستشفى القرنة المركزي.

وكان محافظ الأقصر وجه بتشكيل لجنة قامت بالمرور على الطريق عقب ورود شكوى من عدد من أهالي مركز ومدينة القرنة بخصوص وجود بعض الملاحظات الخاصة بأعمال الرصف خشية وقوع حوادث بذلك الطريق، وذلك في وجود نائبي رئيس مركز ومدينة القرنة، ومسئولي كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المقاولين العرب وتم الاتفاق على قيام مقاول الهيئة العامة للطرق والكباري بالبدء في تلافي تلك الملاحظات وطبقا للمواصفات القياسية.