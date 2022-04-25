أبو شقة مهنئا السيسي بـ ذكرى تحرير سيناء:بطولات القوات المسلحة منهج يدرّس

تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، وإلى القوات المسلحة ، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء ،مؤكدا بأن الوطن لن ينسى ما قام به الأبطال وستظل بطولاتهم خالدة، وشعاع أمل ينير طريق المستقبل.

وأضاف في بيان له بأن ما قامت به القوات المسلحة في حرب العبور أصبح منهجا يدرس في كل العلوم العسكرية في العالم ، وتجسدت فيه كل معاني التضحية والفداء من أجل الحفاظ على تراب الوطن، وما استتبعه من مفاوضات أعادت سيناء الحبيبة الي حضن الوطن.

وأوضح بأن ارض الفيروز تلك القطعة الغالية من مصر والتي روت ترابها دماء أبطال القوات المسلحة ستظل تزهر بالخير والأمل وستظل أبيّة عصية على كل معتدٍ، بفضل خير أجناد الأرض جند القوات المسلحه.

وتابع أبو شقة بأننا في هذه المناسبة نجدد العهد للقيادة السياسية بأننا خلف الوطن، لمواجهة التحديات ولبناء دولة عصرية حديثة.