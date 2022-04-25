كوارث صحية.. أضرار السكر الأبيض أخطرها رقم 5

كشف الدكتور أحمد صبرى ، استشارى السمنة والتغذية العلاجية ، عن أضرار إضافة السكر وفوائد الامتناع عن تناوله.

أضرار السكر الأبيض..

1-يضعف عمل جهاز المناعة في مواجهة الأمراض التي يتعرض لها.

2-يُغذي السكر الخلايا السرطانية ، وثبت ارتباطه بالإصابة بسرطان الثدي والمبيض وسرطان البروستاتا والبنكرياس والرئتين والمعدة والمثانة .

3-يسبب ظهور الأمراض المرتبطة بالمناعة مثل التهاب المفاصل والحساسية التنفسية والأكزيما.

4-يؤثر السكر على معادن الجسم مسبباً نقصاً بالكروم والنحاس وخللاً بامتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم.

5-يرفع بسرعة معدل الأدرينالين عند الأطفال ويزيد من نشاطهم وتوترهم وعدم قدرتهم على التركيز.

6-يرفع بسرعة معدل الكوليسترول الضار والشحوم الثلاثية ويخفض معدل الكوليسترول الجيد.

7-يسبب ضعفاً بالبصر وإعتاماً بعدسة العين وارتفاعاً بضغط الدم .

8-يسبب فقداناً لمرونة الأنسجة ويؤثر على عملها مؤدياً للشيخوخة المبكرة .

9-يُسبب العديد من المشاكل للجهاز الهضمي أهمها زيادة حمضية الوسط المعدي وسوء الهضم والامتصاص.

10-يُسبب حِمضية الفم مؤدياً لتسوس الأسنان وأمراض اللثة.

11-يُسبب البدانة والسكري والدوالي والبواسير وهشاشة العظام و تضخماً بالكلى والكبد وفشلاً بالبنكرياس.

12-يُشكل وسطاً مساعداً لنمو الفطريات بالجسم .

13-يسبب تكوّن حصوات المرارة والتهابها والتهاب الزائدة الدودية.

14-يساهم في تضخم عضلة القلب وتمدد الشرايين .

15-يسبب الصداع والشقيقة ويزيد من حدة نوبات الصرع وتكرارها .

16-يؤدي لاحتباس السوائل بالجسم وزيادة الأكسدة.

17-يُمكن أن يؤدي إلى الإدمان على الكحول والإكثار من التدخين.

18-يؤثر على عمل الأنزيمات وعلى بنية الـ DNA والتوازن الهرموني بالجسم ويغير بنية البروتينات .

19-يؤثر على صفاء الذهن مؤدياً للتوتر والقلق والأرق .

20-يؤدي استهلاكه على المدى الطويل لأمراض باركنسون والزهايمر.



بدائل السكر الأبيض..

التمر والرطب بأنواعه.

دبس الخروب ودبس العنب ودبس التمر.

الفاكهة المجففة بطرق طبيعية .

أفضل مصدر للسكريات هو السكر المركب الموجود في الحبوب الكاملة، والسكر الموجودة بالخضار والفاكهة الطبيعية.

يتحول هذا السكر الطبيعي بالمضغ والهضم إلى سكر مناسب لأجسامنا ويعطينا الطاقة والحيوية والنشاط .

أما السكر البني فله نفس مضار السكر الأبيض والمحليات الصناعية كالسكرين والأسبارتام الضارة والسامة جداً.