كوارث صحية.. أضرار السكر الأبيض أخطرها رقم 5

كشف الدكتور أحمد صبرى ، استشارى السمنة والتغذية العلاجية ، عن أضرار إضافة السكر وفوائد الامتناع عن تناوله.
أضرار السكر الأبيض..
1-يضعف عمل جهاز المناعة في مواجهة الأمراض التي يتعرض لها.
2-يُغذي السكر الخلايا السرطانية ، وثبت ارتباطه بالإصابة بسرطان الثدي والمبيض وسرطان البروستاتا والبنكرياس والرئتين والمعدة والمثانة .
3-يسبب ظهور الأمراض المرتبطة بالمناعة مثل التهاب المفاصل والحساسية التنفسية والأكزيما.
4-يؤثر السكر على معادن الجسم مسبباً نقصاً بالكروم والنحاس وخللاً بامتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم.
5-يرفع بسرعة معدل الأدرينالين عند الأطفال ويزيد من نشاطهم وتوترهم وعدم قدرتهم على التركيز.
6-يرفع بسرعة معدل الكوليسترول الضار والشحوم الثلاثية ويخفض معدل الكوليسترول الجيد.
7-يسبب ضعفاً بالبصر وإعتاماً بعدسة العين وارتفاعاً بضغط الدم .
8-يسبب فقداناً لمرونة الأنسجة ويؤثر على عملها مؤدياً للشيخوخة المبكرة .
9-يُسبب العديد من المشاكل للجهاز الهضمي أهمها زيادة حمضية الوسط المعدي وسوء الهضم والامتصاص.
10-يُسبب حِمضية الفم مؤدياً لتسوس الأسنان وأمراض اللثة.
11-يُسبب البدانة والسكري والدوالي والبواسير وهشاشة العظام و تضخماً بالكلى والكبد وفشلاً بالبنكرياس.
12-يُشكل وسطاً مساعداً لنمو الفطريات بالجسم .
13-يسبب تكوّن حصوات المرارة والتهابها والتهاب الزائدة الدودية.
14-يساهم في تضخم عضلة القلب وتمدد الشرايين .
15-يسبب الصداع والشقيقة ويزيد من حدة نوبات الصرع وتكرارها .
16-يؤدي لاحتباس السوائل بالجسم وزيادة الأكسدة.
17-يُمكن أن يؤدي إلى الإدمان على الكحول والإكثار من التدخين.
18-يؤثر على عمل الأنزيمات وعلى بنية الـ DNA والتوازن الهرموني بالجسم ويغير بنية البروتينات .
19-يؤثر على صفاء الذهن مؤدياً للتوتر والقلق والأرق .
20-يؤدي استهلاكه على المدى الطويل لأمراض باركنسون والزهايمر.
بدائل السكر الأبيض..
التمر والرطب بأنواعه.
دبس الخروب ودبس العنب ودبس التمر.
الفاكهة المجففة بطرق طبيعية .
أفضل مصدر للسكريات هو السكر المركب الموجود في الحبوب الكاملة، والسكر الموجودة بالخضار والفاكهة الطبيعية.
يتحول هذا السكر الطبيعي بالمضغ والهضم إلى سكر مناسب لأجسامنا ويعطينا الطاقة والحيوية والنشاط .
أما السكر البني فله نفس مضار السكر الأبيض والمحليات الصناعية كالسكرين والأسبارتام الضارة والسامة جداً.