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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك لمنتقديه: ابقوا على تويتر.. والاستحواذ وشيك وقد يتم بأي لحظة

إيلون ماسك لمنتقديه:
إيلون ماسك لمنتقديه: ابقوا على تويتر وتقارير الإستحواذ وشيك

أفادت تقارير أن رجل الأعمال، إيلون ماسك يقترب من إبرام صفقة الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار، وذلك بعدما التقى ماسك  مجلس إدارة شركة تويتر وامتدت المفاوضات حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

 

وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن شخص مطلع على المفاوضات ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قال إن الجانبان قد ركزا على تحديد ما إذا كان لدى ماسك التمويل اللازم لإكمال عملية الاستحواذ ، ولم يقضيا الكثير من الوقت في مناقشة استراتيجيته لمستقبل تويتر .

 

وصرح المصدر أن الإعلان عن الصفقة قد يتم في أى وقت وقد يتم أيضا اليوم الإثين أو خلال الساعات المقبلة، وألمح ماسك منذ ساعات  إلى أن الصفقة باتت وشيكة ، ووضع رؤيته لمستقبل تويتر في تغريدة على حسابه الرسمى على موقع تويتر. 



وقال إيلون ماسك في تغريدته: وكتب "آمل أن يظل حتى أسوأ منتقدي على تويتر ، لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير"، الأمر الذى يوحى بأن ماسك متأكدا بأن لحظة استحواذه على الشركة اقتربت.

 

وارتفعت أسهم تويتر بنسبة 5%  في تداول ما قبل جلسات البورصة صباح اليوم بناءً على تقارير تفيد بأن مجلس إدارة الشركة قد يوقع على صفقة مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في أقرب وقت اليوم.

 

وكانت كشفت تقارير منذ ساعات  أن شركة تويتر تعيد النظر في عرض رجل الأعمال، إيلون ماسك، للاستحواذ على  موقع تويتر من خلال العرض الذى قدمه سابقا ورفضته الشركة والمقدر بحوالي 43 مليار دولار.

 

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن تويتر يعيد فحص عرض إيلون ماسك غير المرغوب فيه لشراء الشركة وجعلها شركة خاصة له بنسبة  100٪ ، وأشارت الصحيفة أن الجانبين يجتمعان لمناقشة اقتراح ماسك ، الأمر الذي يوحي بأن تويتر قد تقبل عرض ماسك.  
 

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