مركز تسجيل الآثار المصرية يحتفل بمرور 66 عاما على إنشائه

تحل اليوم الذكرى الـ ٦٦ لإنشاء مركز تسجيل الآثار المصرية والذي يعد واحدا من أهم المراكز العلمية الأثرية بمصر والحافظة لوثائق ومعلومات سجلت أهم حقب العمل الأثري.

وأكد الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية على الدور الهام الذي يلعبه المركز في تسجيل الآثار المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية والنشر العلمي لها، بالإضافة إلى قيامه بإمداد العلماء والباحثين بالمادة العلمية اللازمة لدراساتهم، والاستفادة بأعمال التسجيل العلمي فى أعمال الترميم والتفتيش الدوري التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار، فضلا عن الحفاظ على الوثائق التي يتم جمعها بواسطة التسجيل وتبادلها مع الهيئات والجامعات العلمية المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء المركز عام ١٩٥٦م قبل إطلاق الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة ليقوم بتسجيل تلك المعابد تسجيلا علميا متخصصا قبل نقلها من مكانها الأصلى، لتتوالي أعمال المركز فيما بعد لتسجيل وتوثيق الآثار المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية.



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