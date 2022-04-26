28 أبريل آخر موعد لتسجيل طلاب الدراسات العليا بتجارة عين شمس

أكد الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس أنه على الطلاب سرعة الحضور إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية لاستكمال إجراءات التسجيل كحد أقصى ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ حتى يتسنى لنا إدراج الأسماء بكشوف حضور الامتحانات.

وأضاف الدكتور خالد قدري، أنه لم يسمح لهم بدخول الامتحان، نظرا لإيقاف قيدهم لعدم التسجيل فى المواعيد المقررة سابقا.

وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون والذى وقعه الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس مع البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية والاستثمارية لطلاب وخريجى الجامعة وتحت رعاية، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة.

تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس الدكتورة بإشراف هيام حسن وهبه، استاذ الاستثمار والتمويل ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس والبورصة المصرية، المحاضرات والندوات التعريفية لنشر الثقافة المالية والاستثمارية لتنمية مهارت طلاب وخريجى جامعة عين شمس فى مجال مبادئ البورصة ونماذج محاكاة البورصة Stock Ridersوالتى يحاضر فيها أحمد عبدالرحمن نائب رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية.

والجدير بالذكر نظَّمت جامعة عين شمس حفل إفطارها السنوى وذلك امام قصر الزعفران بالحرم الرئيسي للجامعة.

يأتي هذا عقب استضافة الجامعة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد بكلية العلوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ورؤساء الجامعات، الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات.

بالإضافة إلى محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور ايمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، ورؤساء الجامعة السابقين الدكتور عبد الوهاب عزت، والدكتور علي العبد، والدكتور صالح هاشم، و نواب رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، واللواء احمد لاشين أمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات ومديرو المستشفيات الجامعية.

وعقب الإفطار أدى الحضور شعائر صلاة المغرب بمسجد الجامعة الذي افتتح مؤخرا ويعد تحفة معمارية.