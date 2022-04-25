مكتب رعاية المبعوثين: جامعة عين شمس تتكفل بتسديد مصاريف النشر الدولي

أشاد الدكتور عبدالله سامي المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بما تشهده مصر في الآونة الأخيرة من تقدم ملموس في منظومة البحث العلمي، كما أشاد بالجهد الكبير الذي يقوم به الدكتور محمود المتيني – رئيس جامعة عين شمس والدكتور أيمن صالح - نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث في تقديم الدعم الكامل للمشروعات البحثية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة بما في ذلك تكفل الجامعة بتسديد مصاريف النشر الدولي، مما يرفع من قيمة الإنتاج العلمي للباحث والذي بدوره يجعله أكثر قدرة للحصول على المنح الدولية المرموقة في مختلف التخصصات.

واشار سامي إلى أن مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة سينظم ندوة أسبوعية يوم السبت من كل أسبوع لتناول المهارات المختلفة في طرق البحث والتقدم وتجهيز أوراق التقدم للمنح بما في ذلك مراعاة الجوانب الإدارية في الجامعة.

كما أشار الدكتور عبدالله سامي إلى ندوات وورش عمل أخرى ستقام خلال شهر مايو لعرض البرامج المختلفة التي تقدمها هيئة السكندر فون همبولدت وهيئة الفولبرايت وطرق التقدم لها.

جدير بالذكر أن المكتب يستضيف ممثلين للتخصصات المختلفة وسيقدم ندوات أخرى لعرض مهارات التقدم لمنح دراسات ما بعد الدكتوراه.

لمزيد من المعلومات والتفاصيل، وللتواصل مع مكتب المبعوثين بالجامعة يمكن الدخول على الروابط التالية:

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