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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم … القومي للبحوث: كعك العيد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان… لـ طلاب رابعة ابتدائي.. إتاحة المحتوى التفاعلي عبر منصة إدارة التعلُّم LMS

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

لـ طلاب رابعة ابتدائي.. إتاحة المحتوى التفاعلي عبر منصة إدارة التعلُّم LMS
أعلن بنك المعرفة المصري بشرى سارة لـ طلاب وأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي ، حيث قال بنك المعرفة المصري : يمكن الان متابعة المصادر المختلفة من الآسئلة والفيديوهات والمحتوى التفاعلي المتاح من نهضة مصر عبر منصة إدارة التعلُّم LMS على بنك المعرفة المصري:

جامعة حلوان.. رابط التسجيل بالدورات التدريبية للعاملين
أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

القومي للبحوث: كعك العيد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان
قال الدكتور عاصم أنور ابوعرب، أستاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، ورئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، إن "كعك العيد" من أهم طقوس الاحتفال بعيد الفطر وهو من أقدم العادات المتداولة التي عرفت منذ زمن بعيد بحيث لا بد وأن تحتوى موائد الطعام في صباح أيام العيد على أنواع الكعك والبسكويت والغريبة والبيتى فور.

 

هتخس قبل العيد.. تمريض حلوان تقدم رجيم صحي لإنقاص الوزن
قدمت كلية التمريض جامعة حلوان، نصائح  لإعـداد رجيم صحي لإنقاص الوزن في آخر أيام شهر رمضان الكريم، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية.

 

كل ما تريد معرفته حول أحدث 4 برامج بآداب عين شمس
تسعى كلية الآداب جامعة عين شمس إلى تطوير البنية التحتية لها وإضافة برامج حديثة، لمواءمة الوظائف المستحدثة الأكثر شيوعا.

 

شروط دخول الامتحان التجريبي بحقوق عين شمس على نظام البابل شيت
قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس إنه استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام Bubble Sheet للمرة الأولى لطلبة الفرقة الأولى الشعبة الإنجليزية وسوف يتم عقد امتحان تجريبي في مقرر مادة الاقتصاد بنظام Bubble Sheet لطلاب الفرقة الأولى.

 

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