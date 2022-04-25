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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط دخول الامتحان التجريبي بحقوق عين شمس على نظام البابل شيت

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس إنه استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام Bubble Sheet للمرة الأولى لطلبة الفرقة الأولى الشعبة الإنجليزية وسوف يتم عقد امتحان تجريبي في مقرر مادة الاقتصاد بنظام Bubble Sheet لطلاب الفرقة الأولى.

 

وأكد الدكتور محمد صافي حرص الكلية لتدريب وتأهيل الطلاب لخوض هذا النمط من الامتحانات سوف يعقد هذا الامتحان التجريبي يوم الأربعاء الموافق ٢٧ ابريل في تمام الساعة ٩ - ١٠ صباحاً في مدرج الاحتفالات وفقاً للقواعد التالية:

١- حضور الامتحان التجريبي إجباري لجميع طلاب الفرقة الأولى، ولجميع الطلاب المحملين بهذه المادة من الفرق الأعلى.

٢-توزيع الطلاب في أماكنهم داخل لجنة الامتحان سيكون وفقاً لأرقام الجلوس.

٣-يجب أن يتواجد الطلاب بمدرج الاحتفالات قبل موعد الامتحان على الأقل ١٥ دقيقة.

٤- احضار قلم جاف على الأقل.

 

نظَّمت جامعة عين شمس حفل إفطارها  السنوى وذلك امام قصر الزعفران بالحرم الرئيسي للجامعة.

يأتي هذا عقب استضافة الجامعة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد بكلية العلوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ورؤساء الجامعات، الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات.

بالإضافة إلى محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور ايمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، ورؤساء الجامعة السابقين الدكتور عبد الوهاب عزت، والدكتور علي العبد، والدكتور صالح هاشم، و نواب رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، واللواء احمد لاشين أمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات ومديرو المستشفيات الجامعية.
وعقب الإفطار أدى الحضور  شعائر صلاة المغرب بمسجد الجامعة الذي افتتح مؤخرا ويعد تحفة معمارية.

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