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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ختام فعاليات الدورة الرمضانية لكلية الصيدلة جامعة حلوان

ختام فعاليات الدورة
ختام فعاليات الدورة الرمضانية لكلية الصيدلة جامعة حلوان

اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية، والتي نظمتها كلية الصيدلة جامعة حلوان وشارك فيها فرق من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وجاءت الدورة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة وإشراف الدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ودكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأسفرت نتائج الدورة عن فوز فريق الفرقة الثالثة بالمركز الأول والميداليات الذهبية وفوز فريق الفرقة الخامسة بالمركز الثاني والميداليات الفضية.

 وحضر ختام البطولة الدكتور سامح سرور عميد الكلية والدكتور محمد عمارة والدكتورة سحر عبد المحسن وكلاء الكلية وقاموا بتسليم الفريق الفائز كأس البطولة وتسليم الفرق الميداليات التذكارية للبطولة.

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 وأشار الدكتور سامح سرور خلال التكريم أن هذه البطولة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الكلية والجامعة للأنشطة الترفيهية والرياضية تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي لما لها من دور هام في الحفاظ علي الصحة، كما أن هذه الأنشطة تتيح التواصل والتقارب بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

 وأضاف الدكتور عمارة أن هذه البطولة تؤكد علي أهمية الرياضة في حياتنا، وقد اتسمت المباريات بالحماسة والتشويق واشتعال المنافسة مع سيادة الروح الرياضية بين المشاركين وأشارت الدكتورة سحر عبد المحسن أن عدد الفرق المشاركة بلغ عددها ثمانية فرق من الفرق الدراسية المختلفة إضافة إلي فريقين من العاملين بالكلية وفريق لأعضاء هيئة التدريس المعاونين.

جدير بالذكر انه تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان معرض للملابس بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، وإشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أشار الدكتور ممدوح مهدي إلى أن تنظيم الجامعة لمثل هذه الفعاليات يأتي بهدف تلبية احتياجات الطلاب وخدمة البيئة المحيطة بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الدكتور سامح سرور أن المعرض تضمن عرض مجموعة من الملابس الجاهزة والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطلاب بأسعار مخفضة مضيفاً أن السوق الخيري يضم نوعيات مختلفة من الملابس الجاهزة الجديدة والشنط والأحذية.

 

فعاليات الدورة الرمضانية لكلية الصيدلة جامعة حلوان (1)
فعاليات الدورة الرمضانية لكلية الصيدلة جامعة حلوان (1)
فعاليات الدورة الرمضانية لكلية الصيدلة جامعة حلوان (2)
فعاليات الدورة الرمضانية لكلية الصيدلة جامعة حلوان (2)
فعاليات الدورة الرمضانية لكلية الصيدلة جامعة حلوان (3)
فعاليات الدورة الرمضانية لكلية الصيدلة جامعة حلوان (3)
جامعة حلوان كلية الصيدلة جامعة حلوان الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية اخبار التعليم Jobs Education

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