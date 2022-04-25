اكتشاف مقابر جماعية جديدة في ماريوبول الأوكرانية.. تفاصيل

قال مسؤولون في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة إنه تم اكتشاف مقبرة جماعية جديدة شمال المدينة.

وقال عمدة المدينة، فاديم بويشينكو، اليوم الإثنين، إن السلطات تحاول تقدير عدد الضحايا في المقبرة على بعد حوالي 10 كيلومترات شمال ماريوبول.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي تم نشرها خلال الأيام العديدة الماضية ما يبدو أنه صور لمقابر جماعية أخرى.

وتعرضت ماريوبول للدمار بسبب القتال العنيف خلال الشهرين الماضيين.

وسيحرم الاستيلاء على المدينة أوكرانيا من ميناء حيوي ويسمح لموسكو بإنشاء ممر بري إلى شبه جزيرة القرم.