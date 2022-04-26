مسلسل العائدون الحلقة 24.. توثيق الحادث الإرهابي بتفجير معهد الأورام

شهدت الحلقة 24 من مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرضها.

ووثقت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل العائدون لحادث تفجير محيط معهد الأورام، الذي وقع عام 2019، ووقع على إثره العديد من الضحايا والجرحى دون ذنب.

مواعيد عرض مسلسل العائدون

ويعرض مسلسل العائدون لـ أمير كرارة، عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:45 مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 4:55 مساءً.

القنوات العارضة لمسلسل العائدون

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا عبر قناة "DMC"، ومنصة "WATCH IT".

علاقة مسلسل العائدون بـ هجمة مرتدة

وكان باهر دويدار، مؤلف مسلسل "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022، نفى أن يكون المسلسل جزءا ثانيا من "هجمة مرتدة" الذي عرض رمضان الماضي، قائلاً: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة".

ملخص أحداث مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

أبطال مسلسل العائدون

يشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من أمير كرارة وهانى رمزى وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، ومن المقرر عرضه عبر مجموعة قنوات dmc - منصة watch it - قناة دبي، بالإضافة إلى منصة شاهد “عربياً”.