كمية ضخمة من الأسلحة|رئيس الشيشان يعلن الاستيلاء على صواريخ "جافيلين" الأمريكية بأوكرانيا

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، القضاء على عدد كبير من الأوكرانيين والاستيلاء على كميات كبيرة من أسلحتهم، ولاسيما صواريخ "جافيلين" الأمريكية في لوجانسك شرقي أوكرانيا.

وقال: "قضى جنود وحدة قوات "أحمد" الشيشانية الخاصة مع قوات الفيلق الثاني لجيش جمهورية لوجانسك الشعبية على أعداد كبيرة من قوات النازيين الأوكرانيين وأجبروا مجموعات أخرى منهم على الفرار".

وأضاف: "كما جرت العادة فقد تم الاستيلاء على الأسلحة التي تركوها خلفهم ومنها أنظمة "جافيلين" المضادة للدبابات وتم القضاء على عدد كبير من النازيين".

وأكد قديروف أن النازيين فجروا وراءهم الجسر الرابط بين مدينة روبيجنويه وقرية نوفودروجيسكويه التي يقع خلفها المعقل الرئيس للقوات الأوكرانية في لوجانسك.