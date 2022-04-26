سلمى رشيد: يجب دراسة كلمات الأغنية المغربية قبل غنائها.. فيديو

قالت الفنانة سلمى رشيد ، إن أغنية عاصي الحلاني المغربية الجديدة جميلة ولكن بها كلمة " الساطا " وهي من الصعب أن يتقبلها المستمع المغربي ويمكن أن تقال بين الأصدقاء.

وأضافت سلمى رشيد خلال لقائها في برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن كلمة " الساطا " بالمغربية لا يمكن نطقها أمام الأب والأم وأغنية "اتلاح" أيضا ثقيلة علي المستمع المغربي لأنه لا يمكن أن نقولها أيضا للوالدين لأنها تعني "امشي يلا" بطرقة مستفزة.

وأوضحت سلمى رشيد، إن الأغاني عندما تغني بلهجة المغربية يجب أن ندرس كلماتها قبل ما تتغني لأنها من الممكن أن يكون بها كلمات مزعجة للشعب المقدم له الأغنية.