سلمى رشيد: سعد لمجرد محبوب وهادئ ويجب ألا نضغط عليه أكثر.. فيديو

قالت الفنانة سلمى رشيد ، إنها قابلت الفنان سعد لمجرد مرة واحدة في باريس في الاستديو ، مؤكدة أنه محبوب جدا وهادئ ولطيف جدا في حياته الطبيعية.

وأضافت سلمى رشيد خلال لقائها في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إنه عندما تم الهجوم على سعد لمجرد علي السوشيال ميديا لم أتدخل لأني لا أحب التدخل في المسائل الشخصية لأن الشخص يكون عليه ضغوط ويجب ألا نضغط عليه أكثر.

وأوضحت سلمي رشيد ، إن زوجي أهداني ميكروفون الماظ من أجل أن أغني به للجمهور وهذه الهدية قيمة وغالية بالنسبة إلي وحبيت أن أشاركها علي السوشيال ميديا من فرحتي وليس من أجل استفزاز أحد .