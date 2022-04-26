أبرز تصريحات سلمى رشيد ببرنامج كلام الناس.. فيديو

حلت الفنانة سلمى رشيد ضيفة في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، وتحدثت عن حياتها الشخصية والفنية نعرض لكم أبرز تصريحاتها:

قالت الفنانة سلمى رشيد ، إن أي شخص ناجح يكون لديه أعداء لنجاحه، وعن انتقاد الناس لتتر مسلسل المكتوب، أوضحت أن العمل الذي لا ينتقده الناس؛ يعتبر عملا فاشلا.

قالت الفنانة سلمى رشيد ، إنها قابلت الفنان سعد لمجرد مرة واحدة في باريس في الاستديو ، مؤكدة أنه محبوب جدا وهادئ ولطيف جدا في حياته الطبيعية .

وأضافت سلمى رشيد ، إن زوجي أهداني ميكروفون الماظ من أجل أن أغني به للجمهور وهذه الهدية قيمة وغالية بالنسبة إلي وحبيت أن أشاركها علي السوشيال ميديا من فرحتي وليس من اجل استفزاز أحد .

قالت الفنانة سلمى رشيد ، إن أغنية عاصي الحلاني المغربية الجديدة جميلة ولكن بها كلمة " الساطا " وهي من الصعب أن يتقبلها المستمع المغربي ويمكن أن تقال بين الأصدقاء .

وأوضحت الفنانة سلمي رشيد ، إنها ارتبطت بزوجها عن حب ، مؤكدة أنهما أحبا بعضهما منذ اللحظة الأولى، وتابعت “وفي بداية علاقتنا كنت تقيلة معاه جدا”.