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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حمام دم.. تسجيل صوتي لجوني ديب وآمبر هيرد في قضية التشهير

جوني ديب
جوني ديب

عاد خلاف جوني ديب وآمبر هيرد للساحة من جديد، إذ امتثل جوني لمحاكمة تشهير، يوم الإثنين  بقيمة 100 مليون دولار ضد زوجته السابقة أمبر هيرد .

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، استمعت المحكمة إلى عدد من التسجيلات الصوتية لديب وهيرد يتجادلان أثناء استجواب محامي هيرد بنجامين روتنبورن. 

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وفي أحد المقاطع الصوتية ، قال ديب لهيرد: “الابتعاد ضروري ، ضروري ، خاصة بينك وبيني. إنه أمر في غاية الأهمية، الخطوة التالية ، إذا لم أذهب بعيدًا ، فسيكون بيننا حمام دم. لماذا نحن بائسين ، هل يمكننا فقط التفاهم؟

تقول هيرد إنها ستختار الخيار الأخير إذا اختيرت بين حمام الدم والابتعاد، وسألها ديب: “إذا لماذا اخترتي حمام الدم عدة مرات”.

وقال روتن بورن للمحكمة إن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها وصف "حمام الدم" أثناء المحاكمة، وفي 12 مارس 2013 ، أرسل ديب رسالة نصية إلى هيرد: “أعتقد أنك يجب أن تعلمي أن هناك كتابًا بعنوان ”حمام الدم في الديسكو"، ويبدو أن العنوان يشير إلى الرواية التي كتبها جيمس سانت جيمس في مانهاتن والتي كتبها عام 1999 عن جريمة قتل بين دائرة أصدقائه ، والمعروفة باسم "نادي الأطفال".
وتابع: “نحن بحاجة إلى هذا الكتاب!”، وفي مقطع صوتي آخر ، يقول لهيرد: “لم تكن لتستخدم ذلك كوسيلة لضربي ”.

وقال ديب: “أعتقد ان لحظة خلافنا لإطفاء السيجارة كانت مبالغ فيها لأنني لم أطفئ سيجارة عليها”، واستمر الاستشهاد بالأدلة بينهما وكان أغلبها تسجيلات صوتية.

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