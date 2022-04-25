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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد اتهامه بالعنف.. ماركة ماكياج تفضح آمبر هيرد أمام جوني ديب

آمبر هيرد وجوني ديب
آمبر هيرد وجوني ديب

نفت ماركة ماكياج عالمية مزاعم «آمبر هيرد» الكاذبة بأنها استخدمت أدواتهم المصنعة لإخفاء العيوب (الباليت) في تغطية الكدمات التي سببها لها الممثل الشهير «جوني ديب»، حيث تبين أن المنتج لم ينطلق إلا بعد عام من انفصال آمبر وجوني.

كان «جوني ديب» في مواجهة أمام زوجته السابقة آمبر هيرد داخل محكمة فيرجينيا بعد الحكم لديب بتعويض قدره 50 مليون دولار بسبب الإساءة له والتشهير ضده بتهم باطلة، لكن هيرد استأنفت.

 

يقاضي ديب زوجته السابقة هيرد بتهمة التشهير بسبب مقال نشرته عام 2018 في صحيفة واشنطن بوست يقول محاموه بأنه يشير كذباً إلى استخدامه العنف معها جسدياً وجنسياً.

عارضت هيرد تعويض 100 مليون دولار (76 مليون جنيه إسترليني) مدعية أن ديب قام بالتشهير بها من خلال وصفها بأنها كاذبة.

 

ماركة شهيرة تفضح مزاعم هيرد

زعمت هيرد التي تزوجت من ديب في عام 2015 وتقدمت بطلب للطلاق بعد عام أنها استخدمت أدوات تصحيح العيوب من ميلاني لتغطية الإصابات المزعومة التي سببها لها ديب.

صرح محاميها «بنيامين روتنبورن» بأنها احتفظت بالمنتج داخل حقيبتها دائمًا لضمان عدم ظهور كدماتها على الإطلاق للجمهور.

 

ومع ذلك، انتشر مقطع فيديو على TikTok للعلامة التجارية تنفي مزاعم هيرد مؤكدة أن مجموعة الكونسيلر تم إطلاقها في عام 2017، بعد انفصال الزوجين بعام كامل.

مقطع الفيديو مكتوب عليه: "لقد طلبت منا ... دع السجل يُظهر أن مجموعة التصحيح الخاصة بنا قد تم إطلاقها في عام 2017!" مع رمز تعبيري.

 

من المحتمل أن العينات التجريبية كانت متاحة قبل هذا الوقت، فلم تؤكد العلامة التجارية ما إذا كان الأمر كذلك.
 

https://www.tiktok.com/@milanicosmetics/video/7089220965246356782?_r=1&u_code=dk2j7jk88jh969&preview_pb=0&language=en&_d=dk2j7jk88jh969&share_item_id=7089220965246356782&source=h5_m×tamp=1650790606&utm_source=copy&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&share_iid=7089293660559378181&share_link_id=b74d343f-b663-4dcf-bdc9-0e5acf4c5c38&share_app_id=1233&ugbiz_name=Main
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