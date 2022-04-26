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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول أنشطة معهد إعداد القادة خلال رمضان

أنشطة معهد إعداد
أنشطة معهد إعداد القادة خلال شهر رمضان

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، حول أنشطة المعهد خلال شهر رمضان استكمالًا لاستراتيجية المعهد في نشر الفكر الصحيح وتحصين المجتمع من الأفكار المغلوطة، وتوضيح الحقائق ومواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، وتماشيًا مع توجهات واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر معهد إعداد القادة.

وأفاد التقرير بأن المعهد عقد أمسية ثقافية اجتماعية وترفيهية لطلاب جامعة حلوان، وتضمنت محاضرة عن مُحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية والتسامح ونبذ العنف، بالإضافة إلى إقامة دوري رياضي وعقد العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة.

بالتعاون مع التضامن.. معهد إعداد القادة ينظم فوج "البطولة.. أنت الأقوى"

وأضاف التقرير أن المعهد نظم أيضًا فوجًا تحت شعار "البطولة .. أنت الأقوى"، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور ٢٥٠ طالبا وطالبة من الجامعات المصرية، وتضمن الفوج العديد من المحاضرات والندوات التي تُسهم فى رفع الوعي بقضايا المجتمع، وتتمثل في ندوة بعنوان "تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة والمغلوطة"، وندوة عن "تحديات الأمن القومي المصري"، وكذلك ندوة بعنوان "المخدرات ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي"، كما تضمن الفوج أنشطة متنوعة ومجالات تسابق واختتم الفوج بنهائي البطولة وتوزيع الكؤوس وشهادات التقدير على الفائزين.

وأوضح التقرير أنه من المُقرر استكمال الفعاليات والأفواج بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور عدد من القيادات والشخصيات العامة بالدولة.

من جانبه، أشار الدكتور كريم همام أن خطة معهد إعداد القادة تعمل على تنمية وعي شباب الجامعات بقضايا وطنهم من خلال مجموعة من الندوات التوعوية، بمشاركة نخبة من المحاضرين والمدربين من العلماء والمفكرين وكبار رجال الدين والقوى الناعمة المُؤثرة فى المجتمع، حيث تساهم هذه الندوات في صقل خبرات الشباب، وكذلك تعمل على مواجهة الشائعات وتحصين المجتمع، وتوضيح الحقائق والأفكار المغلوطة، وترسيخ المفاهيم والتعاليم الدينية الصحيحة والسمحة، وترسيخ الولاء والانتماء للوطن، خاصة أن استكمال عملية البناء والتنمية تعتمد على شباب مصر.

أنشطة معهد إعداد القادة خلال شهر رمضان (1)
أنشطة معهد إعداد القادة خلال شهر رمضان (1)
أنشطة معهد إعداد القادة خلال شهر رمضان (2)
أنشطة معهد إعداد القادة خلال شهر رمضان (2)
أنشطة معهد إعداد القادة خلال شهر رمضان (3)
أنشطة معهد إعداد القادة خلال شهر رمضان (3)
أنشطة معهد إعداد القادة خلال شهر رمضان (4)
أنشطة معهد إعداد القادة خلال شهر رمضان (4)
أنشطة معهد إعداد القادة خلال شهر رمضان (5)
أنشطة معهد إعداد القادة خلال شهر رمضان (5)
أنشطة معهد إعداد القادة خلال شهر رمضان (6)
أنشطة معهد إعداد القادة خلال شهر رمضان (6)
أنشطة معهد إعداد القادة خلال شهر رمضان (7)
أنشطة معهد إعداد القادة خلال شهر رمضان (7)
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