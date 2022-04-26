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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاقتصاد المنزلي بحلوان تعقد الملتقى الثقافي الثاني للكلية لعام 2022.. صور

كلية الاقتصاد المنزلى
كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان تعقد الملتقى الثقافى

عقدت وحدة ريادة الأعمال بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان الملتقى الثقافى الثانى  للكلية  للعام الجامعى ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ، (عن  الدروس والعبر المستفادة من بطولات الجيش المصري خلال شهر رمضان المبارك)، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور خالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعى ورئيس الملتقى، وإشراف وتنفيذ الدكتور وليد شعبان مصطفى مقرر الملتقى و رئيس قسم الصناعات الجلدية السابق ومؤسس ومدير الوحدة وخبير التدريب والتأهيل للمشروعات بنادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان، و بالتعاون مع مكتب العمل التطوعي.

وقد حاضر فى الملتقى  النسر المصرى اللواء طيار  أركان حرب عبد المنعم همام - أحد ابطال حرب اكتوبر المجيدة الحاصل على  وسام النجمة العسكرية، وسام الجمهورية، نوط الواجب العسكري،  ميدالية جرحى  الحرب، ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ميدالية أكتوبر، ميدالية تحرير الكويت.

كما حاضر أيضاً فى الملتقى الإعلامي الدكتور اشرف عبد الحليم  مقدم البرامج الدينية ومدير إدارة المذيعين بالتليفزيون المصري سابقا .

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رحب الدكتور خالد القاضي بالسادة الضيوف، مؤكداً أن القوات المسلحة هي درع الوطن وهي مثال يحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل وضربت لنا مثالاً لبطولات فريدة من نوعها خلال شهر رمضان المبارك.

أكد  الدكتور وليد شعبان أن مثل هذه الملتقيات الثقافية  تبث فى نفوس طلابنا الولاء والانتماء لبلدنا العظيمة مصر من خلال استعراض بطولات قواتنا المسلحة.

تناول اللواء طيار  أركان حرب/ عبد المنعم همام خلال كلمته استعراض الوضع فى مصر ما قبل حرب أكتوبر المجيدة واستعدادات الدولة للحرب وتضافر جهود مؤسسات الدولة جميعا لذلك كما تناول سيادتك استعراض بطولات القوات الجوية المصرية وخاصة مشاركة سيادته فى تشكيلات  الحماية الجوية لطائرات الضربة الجوية الأولى ومشاركة سيادته  فى معركة المنصورة الجوية يوم ١٤ أكتوبر ١٩٧٣  والتى تعد أطول معركة جوية فى تاريخ القوات الجوية والتى استمرت حوالى  ٥٣ دقيقة وتم اسقاط ١٧ طائرة فانتوم للعدو ويعتبر هذا اليوم فخر للقوات المسلحة المصرية بصفة عامة  والقوات الجوية المصرية بصفة خاصة  لذلك تم اختيار هذا اليوم عيدا للقوات الجوية المصرية ، اختتم سيادته الكلمة بالتأكيد على جاهزية القوات المسلحة المصرية واهتمام القيادة السياسية للدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى  بدعمها وامدادها بكل ما هو جديد للارتقاء بمستوى الاداء والجاهزية  للمقاتل المصرى والسلاح كما ونوعا وذلك للذود عن مصرنا الحبيبة مما كان له اكبر الاثر فى نفوس الطلاب والحضور من أعضاء، هيئة التدريس والسادة ضيوف الملتقى .

  كما استعرض الدكتور /  اشرف عبد الحليم تاريخ مصر واهميتها عبر العصور ودور مصر فى التصدى والزود عن الامة العربية والإسلامية عبر العصور باعتبارها الحصن الحصين للأمة العربية والإسلامية فهي أرض الأمن والأمان والسلام مصداقا لقوله تعالى ( ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين )  كما تناول سيادته أهم أسباب نصر أكتوبر من خلال الصبر والإيمان وما يتحلى به الشعب المصرى من تضحية فداء لبلده وثقة فى قيادته وقد لاقت كلمة سيادته استحسان كبير وقبول من السادة الحضور .

وفى ختام المتلقى توجه السادة ضيوف الملتقى بالشكر لإدارة جامعة حلوان والقائمين على الملتقي ممثلة فى  الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان  والدكتور  خالد القاضى عميد الكلية ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعى والدكتور وليد شعبان مصطفى، مقرر الملتقى ومدير وحدة ريادة الاعمال بكلية الاقتصاد المنزلى.

وقام كل من الدكتور خالد القاضي والدكتور وليد شعبان مصطفى مدير وحدة ريادة الأعمال بالكلية  ومقرر الملتقى بتكريم السادة  ضيوف الملتقى والسادة القائمين على تنظيم الملتقى .

انتصارات شهر رمضان المبارك والدروس المستفادة (1)
انتصارات شهر رمضان المبارك والدروس المستفادة (1)
انتصارات شهر رمضان المبارك والدروس المستفادة (2)
انتصارات شهر رمضان المبارك والدروس المستفادة (2)
انتصارات شهر رمضان المبارك والدروس المستفادة (3)
انتصارات شهر رمضان المبارك والدروس المستفادة (3)
انتصارات شهر رمضان المبارك والدروس المستفادة (4)
انتصارات شهر رمضان المبارك والدروس المستفادة (4)
انتصارات شهر رمضان المبارك والدروس المستفادة (5)
انتصارات شهر رمضان المبارك والدروس المستفادة (5)
انتصارات شهر رمضان المبارك والدروس المستفادة (6)
انتصارات شهر رمضان المبارك والدروس المستفادة (6)
انتصارات شهر رمضان المبارك والدروس المستفادة (7)
انتصارات شهر رمضان المبارك والدروس المستفادة (7)
انتصارات شهر رمضان المبارك والدروس المستفادة (8)
انتصارات شهر رمضان المبارك والدروس المستفادة (8)
جامعة حلوان كلية الأقتصاد المنزلى جامعة حلوان وحدة ريادة الأعمال بطولات الجيش المصري الدروس والعبر المستفادة من بطولات الجيش المصري خلال شهر رمضان المبارك اخبار التعليم Jobs Education

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