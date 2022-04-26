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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استمرار تكليف الدكتور أشرف مؤنس للقيام بعمل مدير مركز بحوث الشرق الأوسط

الدكتور أشرف مؤنس
الدكتور أشرف مؤنس

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً باستمرار تكليف الدكتور أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس للقيام بعمل مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبليه التابع للجامعة اعتبارا من 28/11/2021 وحتى 31/5/2022.

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والجدير بالذكر نظَّمت جامعة عين شمس حفل إفطارها  السنوى وذلك امام قصر الزعفران بالحرم الرئيسي للجامعة.

يأتي هذا عقب استضافة الجامعة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد بكلية العلوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ورؤساء الجامعات، الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات.

 بالإضافة إلى محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور ايمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، ورؤساء الجامعة السابقين الدكتور عبد الوهاب عزت، والدكتور علي العبد، والدكتور صالح هاشم، و نواب رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، واللواء احمد لاشين أمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات ومديرو المستشفيات الجامعية.
وعقب الإفطار أدى الحضور  شعائر صلاة المغرب بمسجد الجامعة الذي افتتح مؤخرا ويعد تحفة معمارية.

الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبليه Jobs Education

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