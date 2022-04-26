البرهان يوجه بسرعة تحرك القوات الأمنية للفصل بين أطراف الصراع غربي دارفور

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء تقارير عن اشتباكات غرب دارفور خلال الأيام الماضية.

وحث الاتحاد الأوروبي على ضرورة وضع حد للعنف في دارفور وتقديم الجناة للعدالة.

وقال إن موقعو اتفاقية جوبا للسلام يتحملون مسؤولية حماية المدنيين.

وعلى الجانب الآخر، أمر عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء، بسرعة تحرك القوات الأمنية للفصل بين أطراف الصراع غربي دارفور.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد اتخذ مجلس الأمن والدفاع في جلسته الطارئة، أمس الاثنين، قرارا بالدفع بقوات إلى غرب دارفور، لاستكمال الإجراءات الأمنية، وتنفيذ نصوص اتفاق السلام.

وقال وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم، إن وفدا سياديا تم تكليفه بالوقوف على الأحداث غربي دارفور وتهدئة الأوضاع.

وأفادت شبكة العربية، بمقتل وإصابة أكثر من 270 شخصا في الاشتباكات، أمس الاثنين، واستمرت الاشتباكات رغم انتشار الجيش، وأضافت بفرض حظر تجوال في مدينة كرينك في الولاية.

وانتقلت الاشتباكات المسلحة في غرب دارفور إلى عاصمة الولاية مدينة الجنينة، وذلك مع اتساع نطاق العنف جراء القتال الذي أودى بحياة العشرات في بلدة قريبة في مطلع هذا الأسبوع.

ومن جانبه، ترأس الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالقصر الجمهوري اليوم الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والدفاع التي تناولت مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وبصفه خاصة أحداث غرب دارفور.

وعبر مجلس السيادة السوداني عن أسفه للتدهور الأمني والعنف في غرب دارفور.