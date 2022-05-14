يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

أكدت منظمة الصحة العالمية، وفاة طفل واحد على الأقل بسبب سلالة غامضة من الالتهاب الكبدي الحاد تم الإبلاغ عنها الآن في 12 دولة.

وقالت هيئة الأمم المتحدة، إنها على علم بـ 169 حالة نادرة من الالتهاب الكبدي الحاد، وهو التهاب يصيب الكبد لدى الأطفال الصغار، ومن بين هؤلاء أصيب 17 شخصًا بالمرض لدرجة أنهم احتاجوا إلى عمليات زرع كبد.

مرض غامض يجتاح العالم

وأصيب ما يقرب من 170 شابا صغيرا بالمرض في جميع أنحاء العالم منذ اكتشاف أول حالة في اسكتلندا نهاية مارس، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتوفي أحدهم واحتاج 17 شخصا إلى عمليات زرع كبد.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يخشى كبار العلماء من أن تكون الحصيلة الحقيقية في الواقع أعلى، لأن العديد من الآباء قد يتجاهلون علامات التحذير.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.