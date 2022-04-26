السعودية.. إجراءات فورية لمراجعة تسعير تذاكر الطيران لتعزيز التنافسية

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، اليوم الثلاثاء، إنها لاحظت مؤخراً تغيراً في نمط أسعار بعض فئات التذاكر الجوية، وتابعت باهتمام ما يتداول من معلومات عن أسعار تذاكر السفر الجوي الداخلي.

وأضافت في بيان، أنها نتيجة لذلك اتخذت الهيئة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الطيران المدني في المملكة حزمة من الإجراءات المباشرة سينتج عنها مراجعة هيكل تسعير النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وعدد الرحلات.

وأوضحت أن ذلك بهدف ضمان توفير أسعار مناسبة للمسافرين وتعزيز التنافسية في قطاع النقل الجوي، والتأكيد أن مبدأ حقوق المسافرين وحمايتهم أولوية قصوى تلتزم بها الهيئة.