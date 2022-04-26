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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يزور السعودية الخميس للقاء محمد بن سلمان

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعتزم زيارة السعودية بعد غد الخميس، للقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت الوكالة عن مصدرين وصفتهما بـ “المطلعين”، قولهم إن الرئيس أردوغان، سيجري زيارة للسعودية الخميس المقبل، للاجتماع مع الأمير محمد بن سلمان.

وقررت تركيا، في وقت سابق من هذا الشهر، إحالة الدعوى القانونية المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول إلى السعودية.

وتواصلت تركيا مع العديد من دول الخليج من أجل الحصول على دعم اقتصادي في وقت تواجه فيه تضخما حادا، تفاقم بارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

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