دور جامعة عين شمس في رعاية الطلاب ذوي الهمم.. توفير الإمكانيات والمرافق اللازمة لتسهيل انخراطهم.. ذوو الهمم: نشارك في جميع الأنشطة الطلابية

دور جامعة عين شمس في رعاية طلاب ذوي الهمم

توفير الامكانيات والمرافق اللازمة لتسهيل انخراط الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة

إعداد لجان خاصة للامتحانات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

33 خدمة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة

طلاب من ذوي الهمم نشارك في جميع الانشطة الطلابية

شهدت مصر فى السنوات الماضية، تقدما ملحوظا فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة،لذلك نستعرض أهم الإنجازات التى تحققت في الجامعات المصرية لدعمهم بالاضافة الي التحدث مع طلا من ذوي الهمم .

قالت الدكتورة رنا الهلالي، مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس أنه يتم قبول الطلاب المعاقين بكليات ( الاداب – الحقوق – التجارة ) بشرط الحصول على الثانوية العامة بمجموع درجات 50 % على الاقل مع استيفاء شرط التوزيع الجغرافي وذلك وفقا لقرار المجلس الاعلى للجامعات فى هذا الشان ويتم قبولهم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم مركزيا بمعرفة اللجنة طبية العليا.

بالنسبة للطلاب المعوقين والمكفوفين طبقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات يجوز نقل قيدهم او قبولهم عند استنفاذ مرات الرسوب استثناءً من شرط المجموع وفقا لحالات الاعاقة.

وكشفت عن شروط قبول الطلاب المكفوفين بكلية الالسن

يتم قبولهم بناء على قرار المجلس الاعلى للجامعات الذي يصدر كل عام وبشرط حصولهم على الثانوية العامة هذا العام وبمجموع 50% على الاقل + مجموع الثلاث لغات المطبق في الكلية في عام الالتحاق مع الإقامة فى نطاق الجامعة ويتم قبولهم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم مركزيا بمعرفة اللجنة طبية العليا.

ويشترط لقبول الطلاب بكلية الألسن اتقان الطالب الكفيف التعامل مع الحاسب الآلي (الكمبيوتر) نظرا لأن الطالب يمتحن مقرراته الدراسية من خلال جهاز الحاسب الآلي.

وأكدت الدكتورة رنا الهلاللي علي توفير كافة المساعدات الطلابية من خلال صندوق التكافل المركزي والفرعي بالكليات وذلك لمساعدة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من سداد الرسوم الدراسية ورسوم المدن الجامعية والعلاج للمرضى منهم.

وأشار مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس الي توفير الامكانيات والمرافق اللازمة لتسهيل انخراط الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بالأنشطة التي تجرى في الجامعة لاعطاء الفرصة لهم بأن يكون لهم دور ايجابي في المجتمع واستغلال طاقاتهم بأفضل صورة ممكنة بالاضافة الي استثنائهم من شروط الالتحاق بالمدن الجامعية ، وتغطية مصاريفهم بالكامل من صندوق التكافل.

وتابعت الدكتورة رنا الهلالي أن المركز يشارك الطلاب في دورات تدريبية تعد لهم خصيصاً بمركز الخدمة العامة ومركز الإبصار وذلك في نفس الفترة من إجازة نصف العام وأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني وعلى نفقة صندوق التكافل الاجتماعي المركزي .

إعداد لجان خاصة للامتحانات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين- ضعاف البصر) من خلال توفير ملاحظ يقوم بالكتابة للطالب ، وفي حالة مواد اللغات يقوم القسم المختص بتوفير معيد او احد المختصين لضمان سير الامتحان للطالب اما بالنسبة للطالب الكفيف يتم امتحانه من خلال أجهزة الحاسب المتخصصة وفقا لطريقة برايل.

وكشفت مديرة مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس أنه تم انشاء كيان موحد لخدمة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة تحت مسمى " نادي فرسان الإرادة " ومقره بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب .

واوضحت الدكتورة رنا أنه يوجد بالكلية الالسن ما يقرب من مائة طالب كفيف في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا موزعين باقسام ( اللغة العربية – والانجليزية – الاسبانية – الايطالية – الالمانية – التركية ) بالإضافة إلى دراسة بعض اللغات كلغة ثانية مثل اللغة الفرنسية والفارسية.

ومن جانبه قالت الدكتورة هويدا الجبالي، عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة ورئيس مجلس إدارة مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات بجامعة عين شمس، أن كلية الدراسات العليا للطفولة هي الكلية الوحيدة في مصر والوطن العربي التي تقدم خدمات للأطفال الأسوياء وذوى الهمم .

وأكدت الدكتورة هويدا الجبالي خلال تصريحاتها لـ صدي البلد الخدمات أن مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، يقدم فيه 33 خدمة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وهو عبارة عن خمسة طوابق بها احدث الأجهزة .

وأشارت الدكتورة هويدا الجبالي الي أن مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات يخص الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة، ولديه أجهزة غير موجودة في أي مكان كما يوجد لدينا وحدات غير موجودة فى أى مكان آخر يقدم هذه الخدمة، لافتا أن المركز بيه قاعات محاضرات نلتقى فيها مرة كل أسبوع مع الأخصائيين لتنمية مهاراتهم كما نلتقى مرة كل شهر، وهذا اللقاء يجمع كل الأقسام العلمية بحضور الأطباء لمناقشة وعرض حالات الأطفال فى المركز، أيضا يجب أن لا ننسى دور منظمات المجتمع المدني، فهم يقدمون لنا العديد من المساعدات المادية لأننا نقدم خدماتنا لفئات تستحق الدعم، ومنها حالات اسرية لديها طفلين من ذوى الاحتياجات الخاصة، لذا لا يمكن نكران دور المجتمع المدني في دعمنا من كافة الأوجه.

وأكدت الدكتورة هويدا الجبالي، أن ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس السيسي ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتم توفير فرص عمل لهم، وتجهيزات بمحطات وقطارات السكك الحديدية والمترو لهم، وزيادة أعداد الطلاب بمدارس الدمج .



وفي ذات السياق أكد اسماعيل عبد الله طالب من ذوي الهمم أن الدولة أعطت لنا كافة الحقوق في التعليم والرعاية الصحية الكامل وفرص العمل، إلى جانب المساعدات المادية .

وأضاف اسماعيل عبد الله ان لا يوجد نشاط طلابي يمنع طلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة المشاركة فيه وان هناك عدد من البطولات التى تنظمها الجامعة لطلابها من ذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم، بإضافة إلى البطولات التى تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



ومن جانبه أكد الدكتور تامر شوقي استاذ علم النفس التربوي علي تهيئة البيئة المدرسية والجامعية كتوفير المنحدرات والمصاعد لفئة الإعاقة الجسدية ودورات مياه للأشخاص ذوي الإعاقة .

وأشار استاذ علم النفس التربوي الي توفير كوادر بشرية متخصصة لتقديم كافة الخدمات للطلبة داخل البيئة المدرسية والجامعية من قبل المؤهلين مع تقديم خدمة تقييم وتشخيص الطلبة أصحاب الهمم من قبل فريق متعدد التخصصات.



وتابع أنه يجب تقديم ورش ودورات للكوادر البشرية العاملة مع الطلبة أصحاب الهمم من إدارات مدارس ومرشدين معلمين ومختصين وأولياء أمور الطلبة ودعم الطلبة أصحاب الهمم من خلال المشاركة في كافة الأنشطة في الوزارة كالجوائز والمسابقات والبرامج على مستوى الدولة وخارجها .