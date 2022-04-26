سليمان وهدان: إفطار الأسرة المصرية خطوة إيجابية قبل الحوار الوطني.. فيديو

ذكرت قناة إكسترا نيوز، في خبر لها تأكيد سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد “على أهمية المشهد الذي ظهر عليه حفل إفطار الأسرة المصرية هذا العام، حيث جاء وسط حالة من التقارب بين المشاركين، رغم الاختلاف اجتماعيا وسياسيا وثقافيا”.

ولفت إلى أن الإفطار جاء كخطوة إيجابية تمهيدا للحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس مع جميع الأطياف السياسية بدون تمييز.



جاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة أطياف المجتمع.

شارك في حفل الإفطار حمدين صباحي وخالد داوود ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وعصام شيحة.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية الإعلان عن عدد من القرارات والمبادرات من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي.