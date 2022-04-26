مسلسل ملف سري الحلقة 25 .. محمد محمود عبد العزيز يهدد ماجد المصري

شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة تصاعدا في الأحداث، وتسعى عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى وإبعاده عن قضية غسيل الأموال.

وخلال أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل ملف سري، تشعر أمنية (الفنانة دنيا عبد العزيز) بالندم، لأنها طلبت من شقيقتها نور (الفنانة رحمة حسن) بالنزول من أجل الحصول على أموال من عائلة المالكي، فجاء مقتل الأخيرة.

ويقوم ليل المصري (الفنان محمد محمود عبد العزيز) بتهديد والده يوسف المالكي (الفنان ماجد المصري)، لأنه في حال مقتل هارون المالكي (الفنان محسن محيي الدين) على يد ناجي الخلعي (الفنان أحمد الرافعي) ستذهب ثروة هارون إلى ابنيه مريم المالكي (الفنانة عائشة بن احمد) وعادل المالكي (الفنان نبيل عيسى).

فيم قام المحامي شاكر عز الدين (الفنان نضال الشافعي) بمحاولة إنهاء علاقته مع سامية السكرتيرة الخاصة به، بعد لقاء الأخيرة بوالدة الأول (الفنانة مادلين طبر).

مواعيد عرض مسلسل ملف سري

ويعرض مسلسل "ملف سري" على قناة الحياة الفضائية، في الساعة 9:00 مساءً خلال شهر رمضان المبارك، ويعاد في تمام الساعة 6:45 صباحًا، والساعة 12:00 ظهرًا.

كما يعرض مسلسل "ملف سري" عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي.

ملخص أحداث مسلسل ملف سري

كشف المنتج ريمون مقار، تفاصيل مسلسل ملف سري.

وقال "ريمون"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "المسلسل يناقش مجموعة قضايا كبيرة خلفها هدف مهم".

وأشار إلى أحداث المسلسل تدور في سنة 2013 في قمة الانفلات الأمني الذي كانت تعيشه مصر، متابعا: "الهدف أن نقول إننا في مكان أفضل بكثير عن الذي كنا نعيشه".

وأوضح أن "المسلسل يبين عمليات غسيل الأموال، وغيرها من القضايا التي كانت موجودة في 2013"، مؤكدا: "نقول في المسلسل إننا في مرحلة أفضل ومكانة كويسة".

أبطال مسلسل ملف سري

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.