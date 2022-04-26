السيسي: الجيش كان بيصرف مليار جنيه كل شهر لمواجهة الإرهاب حتى 2017

قال الرئيس السيسي، إنه في الفترة من 2013 وحتى 2017 الجيش المصري كان بيصرف مليار جنيه كل شهر لمدة 84 شهر لمواجهة الإرهاب والكلام ده محدش ذكره قبل كده وهذه محاولة لإلقاء الضوء على واقعنا ".



وأضاف الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية : “الأزمات وآثارها لا تسقط بالتقادم، ونحن متواجدين في ظروف صعبة يمر بها العالم ، والخراب والدمار لا يسقط بالتقادم ".

وتابع الرئيس السيسي: “ تحمل المواطن المصري الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة”.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التهنئة للشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة خلال إفطار الأسرة المصرية .