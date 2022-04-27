الوادى الجديد تنتهى من إجراءات تفعيل البوابة الجغرافية الرقمية للمحافظة

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن الانتهاء من كافة التجهيزات نحو تدشين البوابة الرقمية الجغرافية للمحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وضمن خطة المحافظة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، ويأتي هذا المشروع للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإتاحة خريطة استثمارية للمحافظة تُسهم في رواجها وتعظيم الاستفادة من خيراتها.

وجرى الانتهاء من تجهيز النسخة المبدئية من البوابة الجغرافية التي تضم 33 تطبيقا؛ تتنوع بين تطبيقات خدمية تُيسر تلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين لحلّها، وذلك بالربط مع الجهات المعنية، وأخرى تتيح عرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة والترويج لها، ورصد ومتابعة المشروعات المختلفة على أرض الواقع.

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وكانت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، ناقشت مؤخرا فى اجتماع تحضيرى كافة التجهيزات ومتابعة البث التجريبي للبوابة الجغرافية الرقمية للمحافظة، بحضور المهندسة دعاء دويدارمدير وحدة المتغيرات المكانية.

ووجهت نائب المحافظ بالتنسيق مع التنفيذيين المعنيين للموافاة بالمعلومات والبيانات المطلوبة لتغذية البوابة، والتواصل مع الشركة المختصة لتدريب الكوادر من القائمين عليها، لافتةً أن المحافظة تستعد لإطلاق البوابة وخدماتها خلال الفترة المقبلة.